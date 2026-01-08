पूल पाडल्याने तुटला तीन गावांचा संपर्क
कोळवण, ता. ८ ः वाळेण (ता. मुळशी) येथे ४० वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेला कोल्हापूर पद्धतीचा पूल गुरुवारी (ता. ८) पाटबंधारे विभागाकडून पाडण्यात आला आहे. त्यामुळे कोळवणपासून पुढे डोंगरगाव गावठाण व वाळेण या गावांचा या रस्त्याचा संपर्क तुटला आहे.
हा पूल पाडल्यामुळे विद्यार्थी, शेतकरी, दुग्धव्यवसाय करणारे गवळी, शेतमाल वाहतूक यांची ये- जा व वाहतूक करणे बंद झाले आहे. त्यामुळे कोळवण विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी शेजारीच असलेल्या छोट्या पाणी साठवण बंधाऱ्यावरून धोकादायक पद्धतीने उड्या मारीत नदी पार केलीकरावी लागत आहे. येथे एखादा अपघात झाला तर त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे. पाटबंधारे विभागाने पूल पाडला, परंतु हा पूल पाडायच्या अगोदर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने येथून पर्यायी रस्त्याची व्यवस्था करायला हवी होती, ती व्यवस्था केली नाही.
येथील लोकप्रतिनिधी व शासनाने लवकरात लवकर नवीन पूल बांधकाम करण्यासाठी तातडीने हालचाली करून, या ठिकाणी पाऊस सुरू होण्यापूर्वी नवीन पूल बांधावा, अशी मागणी येथील स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे.
कोल्हापूर पद्धतीचा हा बंधारा होता. त्याचा वापर रहदारीसाठी होत होता. मात्र, हा बंधारा धोकादायक स्थितीत होता व तो कधीही कोसळेल अशी स्थिती होती. जुलै महिन्यातच हा बंधारा पाडावा, असे आदेश वरिष्ठांनी दिले होते. त्यामुळे सुमारे पाच महिन्यांच्या विलंबाने या बंधाऱ्याचा वरचा स्लॅब तोडला आहे.
- सुरेश कोंढरे, कर्मचारी, पाटबंधारे विभाग
वाळेण रस्त्यावरील पूल तोडल्याने पर्यायी रस्त्याची व्यवस्था करण्यासाठी मी शुक्रवारी (ता. ९) समक्ष कोळवण येथे भेट देऊन पाहणी करण्यासाठी जाणार आहे.
- विजयकुमार चोबे, तहसीलदार मुळशी
कोळवण- वाळेण रस्त्यावरील पूल तोडल्याने पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी मोऱ्या आणल्या आहेत. एवढ्या दोन दिवसांत येथून पर्यायी रस्त्याची व्यवस्था सर्वांचे सहकार्याने करणार आहे. नवीन पूल बांधकाम लवकर पावसाळ्याच्या अगोदर करावे.
- संजय साठे, माजी सरपंच, वाळेण
