कोळवणला ग्रामस्थांच्या सहकार्याने पर्यायी रस्ता
कोळवण, ता. १४ ः कोळवण- वाळेण व डोंगरगाव या गावांना जोडणारा पूल पाटबंधारे विभागाने वाहतुकीसाठी धोकादायक असल्याने गुरुवारी (ता. ८) पाडला आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांची गैरसोय झाली होती. मात्र, सामाजिक कार्यकर्ते, ग्रामस्थांच्या मदतीने या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात पर्यायी रस्ता सुरू करण्यात आला आहे.
हा पूल पाडल्याने वाळेण व डोंगरगाव येथील गावांचा संपर्क तुटला होता. यामुळे विद्यार्थी, शेतकरी, दुग्धव्यवसाय करणारे गवळी शेतमाल वाहतूक यांची ये- जा व वाहतूक करणे पूर्णपणे बंद झाले होते. यावर उपाय म्हणून संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना संचालक यशवंत गायकवाड, राजू नाकती, माऊली साठे, महादेव दुडे, बबन धिडे, संजय साठे, विजय साठे, संतोष साठे, विलास साठे, देवदत्त साठे, मारुती ढमाले, नामदेव साठे, रामभाऊ लायगुडे, दत्तात्रेय मेंगडे, सुरेश जोरी, जगूराम साठे, अंकुश साठे, रामदास पडवळ व परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते व वाळेण येथील ग्रामस्थांनी पर्यायी रस्त्यासाठी मोलाची मदत केली.
ज्या दिवशी पूल पाडला त्यानंतर काहीच तासांनी वळकी नदीत पर्यायी रस्त्यासाठी मोऱ्या आणल्या. तसेच पोकलेन मशिन सुद्धा उपलब्ध करून दिली व मग अवघ्या दोनच दिवसात रस्त्याचे काम पूर्ण केले.
मात्र, याठिकाणच्या पुलाचे काम पावसाळ्यापूर्वी होणे गरजेचे आहे. तात्पुरता करण्यात आलेला रस्ता पावसामध्ये वाहून जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांची पुन्हा गैरसोय होऊ शकते.
