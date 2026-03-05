कोळवण परिसरातील गावांत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
कोळवण, ता. ५ : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तिथीप्रमाणे साजऱ्या होणाऱ्या जयंतीनिमित्त कोळवण परिसरातील विविध गावांमध्ये अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. यामध्ये सकाळी परिसरातील किल्ल्यांवरून शिवज्योत आणने, शिवाजी महाराज यांचे प्रतिमापूजन, पारंपरिक ढोल ताशांच्या गजरात पालखी मिरवणूक, महाप्रसाद भोजन, कीर्तन, प्रबोधनपर व्याख्याने असे कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.
काशिग येथे गुरुवारी (ता. ५) सायंकाळी शिवशाहीर किशोर महाराज कोकाटे यांचे कीर्तन, शुक्रवारी (ता. ६) साठेसाई येथे दुपारी पारंपरिक ढोल-ताशांच्या गजरात पालखीची मिरवणूक तर, रात्री नऊ वाजता महिलांसाठी होम मिनिस्टर खेळ रंगला पैठणीचा कार्यक्रम, कोळवण येथे सायंकाळी बालाजी महाराज काशीद यांचे शिवव्याख्यान, भालगुडी येथे रात्री जनार्दन महाराज मालपुटे यांचे कीर्तन, होतले येथे सायंकाळी श्री सद्गुरू कला क्रीडा मर्दानी खेळ यांचे मैदानी खेळांचे चित्तथरारक प्रात्यक्षिक, नांदगाव येथे कविराज महाराज झावरे यांचे शिवचरित्रावर आधारित कीर्तन आदी कार्यक्रमांचे आयोजन कोळवण खोऱ्यातील तरुणाईने आयोजित केले आहेत.