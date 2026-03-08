पौड रस्त्यावरील गतिरोधकांच्या कामास सुरुवात
कोळवण, ता. ८ ः पौड- कोळवण रस्त्यावर गतिरोधक बसविण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरू करण्यात आले आहे. ‘सकाळ’मध्ये रविवारी (ता. १) ‘पौड- कोळवण रस्त्यावर सतत अपघात’, बातमी प्रसिद्ध होताच तातडीने कामास सुरुवात करण्यात आली.
गतिरोधक बसविण्याचे हे काम आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आयआरसीच्या (इंडियन रोड काॅंग्रेस) मानकानुसार करण्यात येत असून, गतिरोधकांची उंची ही १०० मिलिमीटर व रुंदी तीन मीटर आहे. यामुळे गतिरोधकावरून गाडी चालवताना धक्का कमी जाणवतो व गाडीचा वेग देखील नियंत्रित होतो. गतिरोधक बसविल्यानंतर ते लांबून देखील दिसावेत म्हणून त्यावर पांढरे परावर्तित पट्टे मारण्यात येणार आहेत.
या रस्त्यावर दुचाकी, चारचाकी वाहने, पीएमपीएलच्या बसेस, परिवहन महामंडळाच्या एसटी बस, व्यावसायिक बांधकाम साहित्य वाहतूक करणारे डंपर, मालवाहू ट्रक, ऊस वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर, अशा विविध वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून, त्या वाहनांचा वेगही जास्त व धोकादायक असतो. गतिरोधक बसविल्याने या भागातील रस्त्यावरील प्रवास सुरक्षित होईल.
पौड- कोळवण रस्त्यावर गतिरोधक बसविण्याचे काम सुरू आहे. गतिरोधक हे शासनाच्या नियमानुसार कमी उंचीचे, रुंद व दोनही बाजूंना पसरट उताराचे असावेत. कमी रुंदीच्या उंच गतिरोधकांमुळे वाहने आदळतात व अपघात होऊ शकतो. याची काळजी बांधकाम विभागाने घ्यावी.
- पोपट दुडे पाटील, माजी संचालक, संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना
पौड- कोळवण काशिग या रस्त्यावर गतिरोधक बसविण्याचे काम सुरू झाले आहे. पौड ते कोळवणपर्यंत आवश्यक तेथे गतिरोधक बसविण्यात आले आहेत. पुढील आठवड्यात कोळवणपासून पुढे काशिगपर्यंत गतिरोधक बसविण्यात येतील.
- संकेत साळुंके, शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुळशी
