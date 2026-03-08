काशिग येथे शिवजयंतीनिमित्त फळझाडांच्या रोपांचे वाटप
कोळवण, ता. ८ ः काशिग (ता. मुळशी) येथे ग्रामस्थांच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. या सोहळ्यानिमित्त आयोजित विविध उपक्रमांनी नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले.
गुरुवारी (ता. ६) सायंकाळी सहा वाजता शिवसेना जिल्हाप्रमुख प्रकाश भेगडे यांच्या उपस्थितीत शिवप्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. यावेळी शिववंदनेमुळे परिसरात शिवमय वातावरण झाले होते. त्यानंतर किशोर कोकाटे महाराज यांनी आपल्या कीर्तन सेवेतून शिवरायांच्या व्यवस्थापन कौशल्यावर मार्गदर्शन केले. त्यानंतर सर्वांना महाप्रसाद देण्यात आला. यावेळी परिसरातील शेकडो शिवप्रेमींनी या सोहळ्याला उपस्थिती लावून शिवरायांना मानाचा मुजरा केला. उपस्थित मान्यवरांना पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने वृक्षारोपण करण्यासाठी विविध प्रकारच्या फळझाडांची व इतर वृक्षांचे रोपे वाटण्यात आली.
कार्यक्रमाचे आयोजन शिवसहकर सेनेचे तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर डफळ, माजी सरपंच नवनाथ टेमघरे, आरपीआय युवक अध्यक्ष राहुल कदम, माजी उपसरपंच लहू टेमघरे, नामदेव तिडके, तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष सचिन टेमघरे, माजी अध्यक्ष शाहिदास डफळ, राम टेमघरे, अमोल शिंदे यांनी केले होते.