पुणे
शिवजयंतीनिमित्त डोंगरगावात भजन
कोळवण, ता. ८ ः डोंगरगाव गावठाण (ता. मुळशी) येथे हिंदवी स्वराज्य मित्र मंडळाकडून पारंपरिक पद्धतीने शुक्रवारी (ता. ६) शिवजयंती साजरी करण्यात आली. रात्री ११ वाजता किल्ले घनगड येथून शिवज्योत पायी आणण्यात आली. सायंकाळी ५ ते ६ वाजेपर्यंत ढोल- ताशाच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली. त्यानंतर युगंधर दत्तात्रेय जोरी यांचा पोवाडा झाला. त्यानंतर काव्या एकनाथ मानकर आणि धनंजय नारायण जोरी यांची शिवगर्जना झाली. तसेच, लहान मुलांचा सांस्कृतिक गाण्यांचा कार्यक्रम व भजनसेवा झाली. स्नेहभोजनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.