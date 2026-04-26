करमोळी पुलाजवळ वैद्यकीय कचऱ्याचे ढीग

कोळवण, ता. २६ : पौड- कोळवण (ता. मुळशी) रस्त्यावरील करमोळी पुलाजवळ मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय कचरा उघड्यावर टाकला आहे. इंजेक्शनच्या सुया, सिरिंज आणि औषधांच्या बाटल्यांमुळे संसर्गजन्य आजार पसरण्याची भीती निर्माण झाली असून, प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
या परिसरात भटक्या जनावरांचा वावर आणि शालेय विद्यार्थ्यांची ये- जा मोठ्या प्रमाणात असते. उघड्यावरील सुया आणि सिरिंजमुळे लहान मुलांना इजा होण्याचा किंवा संसर्ग होण्याचा धोका वाढला आहे. नियमांनुसार वैद्यकीय कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे बंधनकारक असताना, अशा प्रकारे बेजबाबदारपणे कचरा फेकणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
स्थानिक नागरिकांनी आरोग्य विभाग आणि प्रशासनाकडे हा कचरा तातडीने हटवण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी रुग्णालये किंवा संस्थांवर कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
