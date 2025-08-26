अल्पदरात तात्पुरते वीजजोड घ्या : जाधव
शिक्रापूर, ता. २६ : ‘‘सार्वजनिक गणेशोत्सवाला लागणाऱ्या विजेसाठी आकडी टाकू नका, तपासण्या सुरू आहेत, कडक कारवाई करू,’’ असा इशारा महावितरणच्या शिक्रापूर उपकार्यकारी अभियंता सुमीत जाधव यांनी हद्दीतील सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना इशारा दिला आहे. महावितरणने गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी तात्पुरते वीज जोड देवून सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा योजना कार्यान्वित केल्याचे जाहीर केले आहे.
शिक्रापूर पोलिस ठाणे व रांजणगाव पोलिस ठाणे या भागासाठी महावितरणकडून शिक्रापूर उपविभागीय कार्यालय वीज नियमन, पुरवठा व ग्राहक सेवा देण्याचे काम करते. या हद्दीत सुमारे चारशेच्या वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे कार्यान्वित असून काही अनोंदीत गणेश मंडळेही या उत्सवात सहभागी होतात. या सर्वांसाठी वीज अत्यंत गरजेची असल्याने खूप वेळा ही वीज चोरून घेतली जाते. मात्र यावर्षी महावितरण सर्व गणेशोत्सव मंडळांकडे लक्ष ठेवून असून सर्वांनी तात्पुरते वीज जोड घेऊनच आपला सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठीचा प्रयत्न आहे.
‘‘चालू वर्षी तात्पुरते अल्पदरातील वीज जोड देण्याची योजना आणली असून त्यासाठी सर्व शाखा कार्यालयांमध्ये वीज जोड अर्ज भरून तात्पुरते वीज जोड कार्यान्वित करण्याची यंत्रणा कार्यान्वित केलेली आहे. नियमाने व कायदेशीर वीज जोड घेतल्यास वीजेचे अपघात कमी होण्यास मदत होणार असून अधिकृतपणे पूर्ण क्षमतेने वीजजोड देवून गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी महावितरण मदत करणार आहे. दरम्यान अत्यंत अल्पदरात वीज पुरवठा केला जाणार असल्याने कुणीही आकडी टाकू नये, आकडी वा वीज चोरी आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. अर्ज दिल्यास तत्काळ वीजजोड देण्याची व्यवस्था महावितरणकडून केली आहे.’’ असे त्यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले.
