मशिन लॉटरी सेंटरवर छापा; पावणेदोन लाखांची रोकड पकडली
शिक्रापूर, ता.२६ : येथील चाकण चौकात महाराष्ट्र लॉटरी सेंटर नावाने मशिनवर वेगवेगळी जुगार खेळत असल्याच्या माहितीवरून शिक्रापूर पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात तब्बल १ लाख ८१ हजार रुपयांची रोकड पोलिसांनी हस्तगत केली. या कारवाईत शिक्रापूर पोलिसांनी जुगाराची मशीनही ताब्यात घेतली असून दोघांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
शिक्रापूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येथील चाकण चौकात महाराष्ट्र लॉटरी सेंटर नामक एका लॉटरी सेंटरमध्ये बेकायदा जुगार अड्डा सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिस निरीक्षक दिपरतन गायकवाड यांनी तत्काळ फौजदार महेश डोंगरे, पोलिस हवालदार अमोल दांडगे, श्रीमंत होनमाने, पोलिस शिपाई नारायण वाळके यांचे पथक या ठिकाणी पाठविले. या पथकाने जुगार अड्ड्यावर छापा टाकला असता, तिथे दोन व्यक्ती वेगवेगळ्या इलेक्ट्रिक साहित्यांच्या माध्यमातून मशिनवर जुगार खेळवत असल्याचे दिसून आले. याप्रकरणी पोलिस शिपाई नारायण चंद्रकांत वाळके (रा.शिक्रापूर, ता.शिरूर) यांनी फिर्याद दिल्याने पोलिसांनी ऋषिकेश बाळू शिंदे व हबीब अब्दुल सय्यद (दोघेही रा.शिरूर) विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक जितेंद्र पानसरे करीत आहेत.
