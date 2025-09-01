माहेर संस्थेतील मुले, महिलांचे चेहरे खुलले
शिक्रापूर, ता.१ : वढू बुद्रुक (ता.शिरूर) येथील माहेर संस्थेतील अनाथ मुले, महिलांना नुकतेच गोडधोड जेवण देण्यात आले. पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य पंडित दरेकर व पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांनी हा विधायक उपक्रम राबविल्याने कोमेजणाऱ्या चेहऱ्यांवर आनंद झळकला.
माहेर संस्थेत माजी आमदार अशोक पवार यांचा वाढदिवसानिमित्त केक कापून वाढदिवस साजरा केला. तसेच त्यांच्या पुण्यातील निवासस्थानी रविवारी मध्यरात्री १२ वाजता जाऊन कार्यकर्त्यांनी वाढदिवस साजरा केल्याची माहितीही समर्थक कार्यकर्त्यांनी दिली.
शिरूर-हवेली मतदार संघाचे आमदार होताना तालुक्यात विक्रमी निधींची विकासकामे केलेले माजी आमदार अशोक पवार यांचा यावर्षीचा वाढदिवस गावोगावी साजरा झाला. यावर्षी त्यांनी मुंबईतील मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमिवर वाढदिवस साजरा न करण्याचे आवाहन करूनही शिक्रापूरमध्ये माजी सरपंच आबासाहेब करंजे, माजी उपसरपंच मयूर करंजे, बाबासाहेब सासवडे, समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष सोमनाथ भुजबळांसह पदाधिकाऱ्यांनी उत्साहात वाढदिवस साजरा केला. सणसवाडीत सरपंच रूपाली दरेकर, उपसरपंच राजुआण्णा दरेकरांसह कार्यकर्त्यांनी पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य पंडित अप्पा दरेकर यांचे हस्ते माहेर संस्थेत केक कापून वाढदिवस साजरा केला.
यावेळी शिरूर बाजार समिती संचालक दत्तात्रेय हरगुडे, सणसवाडीच्या सरपंच रूपाली दरेकर, उपसरपंच राजूअण्णा दरेकर, वैभव यादव, सुहास दरेकर, कैलास दरेकर, ललिता दरेकर, सुनीता दरेकर, रामभाऊ दरेकर, उद्योजक सुभाष दरेकर, विठ्ठल दरेकर, नीलेश दरेकर, प्रशांत दरेकर, प्रवीण वाखारे, श्याम दरेकर, प्रदीप मेहेत्रे, संतोष शेळके, निवास कांचन, बाळकृष्ण दरेकर, गणेश हरगुडे, अशोक करडे, पंढरीनाथ गोरडे, अशोक करडे, अनिल गोटे व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बापूंकडे कामांसाठी पूर्वीसारखाच तगादा
शिरूर-हवेली विधानसभा मतदार संघातील प्रश्न घेऊन ते सोडविण्याची अपेक्षा असणाऱ्या जनतेचे अशोक पवारांवरील प्रेम पूर्वी सारखेच आहे. तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्न पवारच सोडवू शकतात, हा विश्वास त्यांनी कमी होऊ दिलेला नाही. महामार्गावरील वाहतूक कोंडी, पुणे-अहिल्यानगर महामार्गाचे विस्तारीकरणाबाबत बापूंशिवाय कोणीही पर्याय नाही. तसेच सामान्य कुटुंबातील दवाखान्यांच्या खर्चाबाबत बापूंची मदत सुरू असल्याचे यावेळी कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखविले.
