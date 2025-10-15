पाबळमधील नराधमास २० वर्षे सक्तमजुरी
शिक्रापूर, ता. १५ : चार वर्षांपूर्वी शिक्रापूर पोलिस ठाणे हद्दीतील एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणारा नराधम महेश दत्तात्रेय गोरडे (वय २५, रा.पाबळ,ता.शिरूर) वर पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्याने त्याला न्यायालयाने २० वर्षे सक्तमजुरी आणि २५ हजारांचा दंड भरण्याची शिक्षा केली. दंड भरल्यास आणखी ६ महिन्यांची सक्तमजुरीही सुनावली असल्याची माहिती शिक्रापूर पोलिस निरीक्षक दिपरतन गायकवाड यांनी दिली.
सन २०२१ मध्ये एका अल्पवयीन मुलीचा छळ करून तिच्यावर महेशने लैंगिक अत्याचार केला होता. त्याच्यावर बाललैंगिक अत्याचार विरोधी कायद्यासह बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता व तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक विक्रम साळुंखे यांनी या गुन्ह्याचा तपास केला. यात ११ साक्षीदार पोलिसांतर्फे सादर करण्यात आले होते तर प्रत्यक्ष गुन्ह्यात पोलिसांनी आरोपीचा डीएनए रिपोर्टही सादर केला होता. या रिपोर्टमुळेच हा गुन्हा सिद्ध होण्यास मोठी मदत झाल्याने जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. डी. शिरभाते यांनी आरोपीस शिक्षा सुनावली. सरकारी वकील म्हणून अॅड.नितीन कोंघे यांनी काम पाहिले तर पोलिस तपासात साळुंखे यांच्यासह गुन्हा लेखनिक प्रताप कांबळे, पोलिस निरीक्षक संतोष घोळवे, फौजदार विद्याधर निचित, सहायक फौजदार सचिन भागवत, पंडित मांजरे, पोलिस शिपाई प्रफुल्ल सुतार आदी सर्वांनी विशेष कामगिरी केल्याने आरोपीस कठोर शिक्षेपर्यंत नेता आल्याची माहिती शिक्रापूर पोलिसांनी दिली.
या गुन्ह्यात पंच फितूर झाले खरे; मात्र वैद्यकीय पुरावा आम्ही सर्व पोलिस टीमने उत्तम संकलित करून न्यायालयापुढे हजर केल्याने अशा संवेदनशील गुन्ह्यात आरोपीला आम्ही शिक्षेपर्यंत नेऊ शकलो.
- विक्रम साळुंखे, सहायक पोलिस निरीक्षक, तपास अधिकारी
