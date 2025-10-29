सापांच्या मिलनकाळाने शेतकरी धास्तावले
शिक्रापूर, ता.२९ : विषारी घोणस सापांचा मिलनकाळामुळे ग्रामीण भागातील वावर वाढला आहे. यामुळे गेल्या दोन दिवसांत तालुक्यातील दोघांना घोणस दंश झाला आहे. त्यामुळे शिरूर तालुक्यातील सर्पमित्रांनी नऊ घोणसांसह एकूण १३ सापांना पकडून जीवदान दिले. विषारी सापांची लोकवस्तील नागरिकांसह शेतकऱ्यांनी धास्ती घेतली.
जिल्ह्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना दक्ष राहून सर्पमित्रांच्या संपर्कात राहण्याचे आवाहन निसर्ग वन्यजीव सामाजिक संस्थेचे वतीने करण्यात आले. सापवर्गीय प्राण्यांमधील नरमादी हे निडर होऊन उघड्यावर त्यांचा एकत्रित वावर वाढलेला असतो. या काळात ते भावनिक झालेले असतात. त्यांची स्वजिवरक्षक संवेदनाही कमी होऊन त्यांना अडसर ठरणारांवर ते प्रचंड क्रोधीतही होतात. पर्यायाने अशा काळात त्यांचा वावर हा मणूष्यवस्तीत असल्यास सर्पदंशाचे प्रमाण वाढलेले असते. गेल्या ३६ तासांत शिरूर तालुक्यातील मुखई व वडगाव रासई येथील शेतकऱ्यांना घोणस सर्पदंश झाला. दोघांवरही वेळेवर उपचार झाल्याने त्यांचे जीव वाचले खरे पण शिरूर तालुक्यासह जिल्ह्यातील सर्वांनीच आता दक्ष राहणे गरजेचे असल्याचे शिरूर तालुका निसर्ग वन्यजीव सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष शेरखान शेख, नेचर गार्ड ऑर्गनायझेशन संस्थेचे अध्यक्ष गणेश टिळेकर, सर्पमित्र अमोल कुसाळकर, वैभव निकाळजे, शुभम वाघ, शुभांगी टिळेकर, राहुल निकाळजे आदींनी सांगितले.
मागील ३६ तासांत शिक्रापूर, जातेगाव बुद्रुक, तळेगाव ढमढेरे, सणसवाडी परिसरात अतिविषारी जातीचे नऊ घोणस साप, तीन विषारी नाग तर एक बिनविषारी धामण जातीचे साप वरील सर्पमित्रांनी पकडून त्यांना जीवदान दिले व या सर्व तेरा सापांना शिरूर वनविभागाचे नियतक्षेत्र वनअधिकारी प्रमोद पाटील यांच्या उपस्थितीत निसर्गाच्या सानिध्यात मुक्त करण्यात आले.
घोणस सापांच्या मिलनकाळामुळे ग्रामीण भागातील नागरीवस्तीसह शेतशिवारात त्यांचा वावर वाढला आहे. असे कुठल्याही जातीचे साप कुणालाही निदर्शनास आल्यास नागरिकांनी जवळील सर्पमित्रांना किंवा वनखात्याचे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांशी संपर्क करावा.
- प्रमोद पाटील, नियतक्षेत्र वनअधिकारी, शिरूर
05048