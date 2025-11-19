शिक्रापुरात चार पायाची कोंबडी
शिक्रापूर, ता. १९ ः क्षुल्लक किंमत देण्याला शिक्रापूरकर दैनंदिन संवादात, चार आण्याची कोंबडी असे म्हणतात खरे, मात्र असे म्हणणाऱ्या शिक्रापूरकरांना सोमवारी (ता. १७) अशीच एक अनोखी कोंबडी पाहण्याचा मोह आवरता तर आला नाहीच, शिवाय सर्वांना ही कोंबडी चक्क गर्दी करून पाहण्याची वेळ आली. कारण ही कोंबडी निघाली चक्क चार पायांची. जनुकीय बदलांमुळे हा प्रकार या कोंबडीच्या बाबतीत घडल्याचे पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले, तरी शिक्रापूरकरांनी मात्र या मजेशीर कोंबडीला अक्षरश: रांग लावून पाहिले पाहिले खरे.
येथील तळेगाव रस्त्यावरील जुन्या एसटी स्थानकासमोर आपल्या पारंपरिक अंडी- कोंबडी व चिकनच्या व्यावसायाच्या निमित्ताने सिकंदर शेख चाचा हे तमाम शिक्रापूरकरांना ठाऊक आहेत. सोमवारी सकाळी सिकंदर शेख यांनी आपले दुकान नेहमीप्रमाणे उघडले व त्यांनी प्रत्येक कोंबडीला धान्य टाकायला सुरुवात केली. या वेळी त्यांना अचानक एका कोंबडीला चार पाय असल्याचे दिसून आले. गेली कित्येक वर्षे दोन पायाचीच कोंबडी पाहण्याची सवय असलेल्या सिकंदर चाचांना हा प्रकार अजब वाटला.
जुन्या पिढीतील चाचांनी ही बाब लगेच आजूबाजूच्या व्यावसायिकांना दाखविताच दुकानात गर्दी होऊ लागली. त्यांनी लगेच हा प्रकार प्राणीमित्र अमोल कुसाळकर, गणेश टिळेकर, शुभांगी टिळेकर व शेरखान शेख यांना सांगितला. या प्राणीमित्रांनी लगेच जवळच राहणारे निवृत्त पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र त्र्यंबके बोलावले. यावेळी डॉ. त्र्यंबके यांनी या कोंबडीबाबतचे वास्तव सांगितले.
