खासगी जागेत कचरा टाकणाऱ्यावर गुन्हा
शिक्रापूर, ता. २८ : वरुडे (ता. शिरूर) येथील खासगी जागेमध्ये खड्डा खोदून त्यात कचरा टाकून तो खड्डा पुन्हा बुजवून कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्यावर शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. किरण काळे (रा. वरुडे, ता.शिरूर) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. तर आत्माराम कलाटे (वय ४५, रा. वाकड, ता.मुळशी) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, शिक्रापूर पासून काही अंतरावर असलेल्या वरुडे येथील गावशिवारात तुषार कलाटे यांची जमीन आहे. या जमिनीत कोणीतरी मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकत असल्याची माहिती त्यांना मिळत होती. अनेक वेळा लक्ष ठेवल्यावर त्यांच्या निदर्शनास आले की, गावातीलच किरण काळे हे एका खासगी मोटारीने कचरा आणून तो कलाटे यांच्या शेतात टाकत असे. हा कचरा गाडण्यासाठी त्याने शेतातीलच मुरूम बाहेर काढून पडलेल्या खड्ड्यात तो कचरा टाकत असे व त्याच मुरुमाने तो खड्डा भरून टाकत असे. या प्रकाराबाबत तुषार यांनी यापूर्वी शिरूर तहसीलदार व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार केली होती, मात्र काहीही कार्यवाही होत नव्हती. अशातच या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरून मानवी जीवितास धोका निर्माण होण्याची परिस्थिती तयार झाल्याने कलाटे यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली.
पुढील तपास पोलिस हवालदार कृष्णा व्यवहारे करीत आहेत.
