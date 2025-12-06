सणसवाडीच्या सरपंचपदी शशिकला सातपुते
सणसवाडी, ता. ६ : शिरूर तालुक्यातील सणसवाडी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी शशिकला रमेश सातपुते यांची नुकतीच बिनविरोध निवड झाली.
रूपाली दरेकर यांनी ठरल्याप्रमाणे सरपंचपदाचा राजीनामा दिल्याने या रिक्त पदासाठी ग्रामपंचायतीत निवडणूक घेण्यात आली. यावेळी शशिकला सातपुते यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. सातपुते यांचा जाहीर सन्मान यावेळी माजी आमदार अशोक पवार यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात येऊन केला. यावेळी त्यांनी दिवंगत माजी उपसरपंच दत्ताभाऊ हरगुडे यांच्या स्मृतींना उजाळा दिला. यावेळी नवनिर्वाचित सरपंच शशिकला सातपुते यांचे पती माजी सरपंच रमेश सातपुते यांचाही खास सन्मान ग्रामस्थांचे वतीने अशोक पवार यांनी केला. यावेळी पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य पंडित दरेकर, माजी सरपंच रूपाली दरेकर, संगीता हरगुडे, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष वैभव यादव, रांजणगाव देवस्थानचे माजी अध्यक्ष अॅड.विजयराज दरेकर, माजी सरपंच रमेश सातपुते, दगडूनाना दरेकर, नवनाथ हरगुडे, सुहास दरेकर, अनिल दरेकर, रामभाऊ दरेकर व ग्रामस्थ मोठया संख्येने उपस्थित होते.
