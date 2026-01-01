शिक्रापूरसाठी १६५० पीएमपीएमएलच्या फेऱ्या
शिक्रापूर : कोरेगाव भीमा ते वढू बुद्रुक आणि शिक्रापूर ते कोरेगाव-भीमा अशा पीएमपीएमएल मोफत बसेस सेवेमुळे पेरेणे (ता.हवेली) व वढू बुद्रुक (ता.शिरूर) येथे जाणाऱ्या येणाऱ्या भाविकांसाठी चांगली सुविधा उपलब्ध झाली. दिवसभरात वढू बुद्रुकसाठी २२ बसेस तर कोरेगाव भीमा ते शिक्रापूरसाठी ५२ बसेसची ये-जा राहिली. यात वढू बुद्रुक येथे ३०० बसेस फेऱ्या झाल्या तर शिक्रापूरसाठी १६५० एवढ्या फेऱ्या झाल्याचे पीएमपीएमएल व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले.
शिक्रापूर, वढू बुद्रुक, सणसवाडी, कोरेगाव भीमा या सलगच्या गावात दुचाकी-चारचाकींसाठीच्या भव्य सहा पार्किंग झोनमुळे महामार्गावर खुपच कमी वर्दळ राहिली. संपूर्ण दिवसभर कोरेगाव भीमा येथील पीएमपीएमएल पार्कींकडे जाणाऱ्या येणाऱ्या भाविकांचे लोंढे, त्यांच्यातील उत्साह आणि अनेक घोषणांनी कोरेगाव भीमा दिवसभर दुमदुमत राहिला. अनेक बौद्ध भिक्खू साधूंची संख्याही या भागात येत जात राहिल्याने दिवसभर मोठ्या भक्तिभावाने वातावरण राहिले.
