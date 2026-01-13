विठ्ठलवाडीत ग्रामविकास अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की
शिक्रापूर, ता. १३ ः विठ्ठलवाडी (ता. शिरूर) येथील शासकीय जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी गेलेल्या दत्तात्रेय कुंभार या ग्रामविकास अधिकाऱ्याला शिवीगाळ, दमदाटी करून मारहाण केल्याची घटना सोमवारी (ता. १२) घडली. या प्रकरणी शिक्रापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येथील ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये शासकीय जागेत केल्या गेलेल्या अतिक्रमणाबाबत स्थानिक ग्रामपंचायतीने संबंधित अतिक्रमण धारकांना काही दिवसांपूर्वी नोटीस बजावल्या होत्या. याप्रकरणी शिरूर पंचायत समितीकडून सर्व अतिक्रमणे काढण्याबाबतचे आदेशही ग्रामपंचायतीला जारी केले होते. त्याच आदेशानुसार विठ्ठलवाडी ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी दत्तात्रेय कुंभार, सरपंच शंकर धुळे, ग्रामपंचायत सदस्य सागर ढमढेरे, पोलिस पाटील शरद लोखंडे, ग्रामपंचायत कर्मचारी प्रशांत गवारी, अक्षय आल्हाट व काही ग्रामस्थ यांनी शिक्रापूर पोलिसांच्या उपस्थितीत जेसीबी व काही मशिनरी घेऊन अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण काढण्यासाठी गेले होते. यावेळी पांडुरंग गवारी यांच्या घरासमोरील शासकीय जागेवर ठेवलेल्या विटा काढून घेऊन रस्त्याला अडथळा होणार नाही, असे करण्याच्या सूचना त्यांना दिल्या गेल्या. मात्र, त्यांनी स्वत:हून विटा काढल्या नसल्याने उपस्थित अतिक्रमण विरोधी पथकाने हे अतिक्रमण जेसीबीच्या साहाय्याने काढायला सुरुवात केली. याच वेळी अचानक मारुती गवारी यांच्यासह काही महिला तेथे आरडाओरडा करीत आल्या व त्या थेट जेसीबीलाच आडव्या झाल्या. आम्ही तुम्हाला अतिक्रमण काढून देणार नाही, काय करायचे करा, असे म्हणत त्यांनी हुज्जत घालायला सुरुवात केली. यावेळी पांडुरंग गवारी यांनी ग्रामपंचायत अधिकारी कुंभार यांच्या थेट अंगावर धावून जाऊन त्यांना पकडून धक्काबुक्की करत बाजूला घेऊन जाऊ लागले. यावेळी पोलिस शरद लोखंडे यांनी त्यांना समजावून सांगत असताना त्यांनी पुन्हा उपस्थित महिला व सोबतच्या व्यक्तींना घेऊन ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांसह सरपंच व अन्य लोकांना तुम्ही इथं थांबायचं नाही, येथून जा, असे म्हणत दमदाटी करून शासकीय कामात अडथळा आणला.
याबाबत ग्रामपंचायत अधिकारी दत्तात्रेय नारायण कुंभार (वय ४९, रा. योजनानगर, वाघोली रोड, लोहगाव, ता. हवेली) यांनी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्याने पोलिसांनी पांडुरंग भिकोबा गवारी, मारुती पांडुरंग गवारी, संगीता दीपक गवारी, सिंधूबाई वसंत गवारी व सुभद्रा पांडुरंग गवारी (सर्व रा. विठ्ठलवाडी, ता. शिरूर) यांच्याविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस हवालदार अमोल चव्हाण करीत आहेत.
