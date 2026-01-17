महापुरुषांच्या अवमानाप्रकरणी शिक्रापुरात परप्रांतियावर गुन्हा
सणसवाडी, ता. १७ : महापुरुषांबाबत सोशल मीडियावर अवमानकारक मजकूर टाकल्याने त्याचा जाब विचारणाऱ्याला जातिवाचक बोलत अपमानित केल्याची घटना सणसवाडी (ता. शिरूर) येथे घडली. याबाबत शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात संदयाल पबारू विश्वकर्मा उर्फ सनी शर्मा याच्या विरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
सणसवाडी येथे राहणाऱ्या संदयाल याने त्याच्या मोबाईलवर इतिहासातील महापुरुषांबाबत अवमानकारक मजकूर टाकला. त्यानंतर शुभम श्रीनाथ गौतम (वय २४, सध्या रा. सणसवाडी, मूळ रा. मोहमदाबाद, पो. किशनदासपूर, ता. कादीपूर, जि. सुलतानपूर, उत्तर प्रदेश) यांनी त्याला त्याबाबत जाब विचारला असता त्याने त्याला जातिवाचक व अवमानकारक शब्द वापरून मानसिक त्रास दिला. या प्रकाराबाबत शुभम यांनी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी संदयाल याच्याविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला. पुढील तपास शिरूर उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रशांत ढोले करीत आहेत.
