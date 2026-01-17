केंदूरमध्ये सशस्त्र चोरट्यांचा धुमाकूळ
शिक्रापूर, ता. १७ : केंदूर (ता. शिरूर) येथील सुक्रेवाडी वस्तीवर शुक्रवारी (ता. १६) पहाटेच्या सुमारास एका शेतकरी कुटुंबाच्या घराचा दरवाजा उघडून कुटुंबीयांना कोयत्याचा धाक दाखवून मारहाण करीत सोन्याचे साडेचार तोळे वजनाचे दागिने व रोख रक्कम लुटल्याचा प्रकार घडला.
याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी माहिती दिली की, शुक्रवारी (ता. १६) पहाटेच्या सुमारास चौफुला- पाबळ रस्त्यावर असलेल्या केंदूर येथील सुक्रेवाडी येथील बबन सुक्रे हे त्यांच्या कुटुंबीयांसह त्यांच्या राहत्या घरात झोपलेले असताना मध्यरात्री तीन वाजण्याच्या सुमारास चोरट्यांनी दरवाज्याच्या सापटीतून हात घालून दरवाजाची कडी हाताने उघडून घरामध्ये प्रवेश केला. यावेळी बबन सुक्रे हे जागे झाले असता तिघाही चोरट्यांनी त्यांना कोयता दाखवत, ‘तुझ्या जवळचे सर्व दागिने दे, नाहीतर तुला जिवंत ठेवणार नाही,’ असे म्हणून त्यांना मारहाण करत हातातील कोयता उलटा धरुन त्याचा दांडा त्यांना मारला.
यावेळी बबन यांनी जोरात आरडाओरडा केला असता त्यांची पत्नी लताबाई सुक्रे या जाग्या झाल्या. हे पाहून चोरट्यांनी आपला मोर्चा लताबाई यांच्याकडे वळविला. त्यांच्या अंगावरील दागिने काढून घेत घराला बाहेरून कडी लावून हे सर्व चोरटे बाहेर पळून गेले. तेथे शेजारील खोलीमध्ये झोपलेल्या बबन यांच्या सूनबाई काजल हिच्या खोलीमध्ये प्रवेश करत तिला देखील दमदाटी करून, ‘तुझ्या अंगावरील सर्व दागिने काढून दे, नाहीतर तुला जिवंत ठेवणार नाही,’ अशी दमबाजी केली. हे करताना त्यांनी त्यांच्या कपाटातील सर्व साहित्य अस्ताव्यस्त करून कपाटातील दागिने, रोख रक्कम आदी सर्व काढून घेत पोबारा केला. दरम्यान, अत्यंत भेदरलेल्या अवस्थेतील बबन सुक्रे यांनी मोबाइलवर फोन करून वस्तीवरील अशोक सुक्रे यांना घडलेला प्रकार सांगितला. त्यांनी बबन सुक्रे यांच्या घरांना लावलेल्या सर्व कड्या उघडल्या व शिक्रापूर पोलिसांना माहिती कळविली.
दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळी येईपर्यंत सर्व चोरटे पसार झाले होते. घडलेल्या घटनेबाबत बबन दशरथ सुक्रे (वय ७०) यांनी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांवर गुन्हा दाखल केला. पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक महेश डोंगरे व प्रतीक जगताप हे करत आहे.
