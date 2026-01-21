शिक्रापुरात शिक्षकांना एआय प्रशिक्षण
शिक्रापूर, ता. २१ ः शिक्रापूर (ता. शिरूर) येथे शिक्षण क्षेत्रात नवोन्मेष आणि गुणवत्तावाढीला चालना देण्यासाठी ॲक्टिव्हिटी-बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आधुनिक अध्यापन पद्धतींवर आधारित एकदिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न झाला.
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, लर्निंग लिंक फाउंडेशन व ३M कंपनीच्या वतीने येथील एका हॉलमध्ये माध्यमिक शिक्षकांच्या अध्यापन कौशल्यांमध्ये नावीन्यपूर्ण पद्धतींचा समावेश करून विद्यार्थ्यांना अधिक प्रभावी, अनुभवाधारित आणि तंत्रज्ञानस्नेही शिक्षण देता यावे, या उद्देशाने प्रशिक्षण पार पडले. प्रशिक्षणाच्या उद्घाटन सत्रात संभाजीराजे विद्यालयाचे प्राचार्य तथा मुख्याध्यापक संघाचे तालुकाध्यक्ष रामदास थिटे, जे. व्ही. एम. पुणे विद्यालयाचे मुख्याध्यापक बाळासाहेब गायकवाड, प्रदीप सानुवर, ३Mच्या प्रतिनिधी व्ही. व्ही. संचिता यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
प्रशिक्षण कार्यक्रमात अजित कुमार यांनी शिक्षकांना एआय अध्यापन पद्धतींचे सखोल मार्गदर्शन केले. वैज्ञानिक आणि कृतीप्रधान उपक्रमांचे मार्गदर्शन दिनेश मार्कंडेय व महेश कारखेले यांनी केले. यावेळी उपस्थित शिक्षकांनी विविध शैक्षणिक उपक्रमामध्ये उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. सूत्रसंचालन स्टीम लॅबचे सुहास बिडगर व किरण मिसाळ यांनी केले.
