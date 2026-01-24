तळेगाव दाभाडे येथील आजींचा शिक्रापुरात मृत्यू

शिक्रापूर, ता. २४ ः येथील चाकण चौकात प्रवासी म्हणून थांबलेल्या एका आजीला अचानक चक्कर येऊन ती जमिनीवर पडली. या आजींचा मृत्यू झाला असून शिक्रापूर पोलिसांनी या आजीचा जीव वाचण्यासाठी प्रयत्न केले, परंतु, त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले नाही. फुलाबाई ढवळे (वय ८०) असे मृत आजीचे नाव असून ती तळेगाव-दाभाडे (ता. मावळ) येथील असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले.
याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी सांगितले की, शुक्रवारी (ता. २३) दुपारच्या सुमारास येथील चाकण चौकात एक प्रवासी ज्येष्ठ महिला चाकणच्या दिशेने जाण्यासाठी चौकात उभी असताना ती अचानक चक्कर येऊन खाली कोसळली. आजूबाजूच्या प्रवाशांनी तात्काळ चौकातील वाहतूक नियंत्रणासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांना कळविले. यावर पोलीस शिपाई सुजित जगताप यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व प्राथमिक उपचाराचे प्रयत्न करण्याबरोबरच बेशुद्ध आजींना जवळच्या रुग्णालयात हलविले. तसेच सोशल मिडीयावर आजींचा फोटो व उपलब्ध माहिती व्हायरल करुन आजींच्या नाव-गावाचा शोधही सुरू केला. आजींची चक्कर आणि त्यांचे अत्यवस्थ होणे गंभीर असल्याने त्यांचा या घटनेत मृत्यू झाला. शिक्रापूर पोलिसांनी सदर महिलेचा तपास केला असता त्यांचे नाव फुलाबाई सदाशिव ढवळे (वय ८०, रा. तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ) असल्याचे समजले. याबाबत अंबिका संदीप दिवेकर (वय ३९, रा. पेरणेफाटा, ता. हवेली) यांनी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात माहिती दिल्याने पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास पोलिस हवालदार अजित इंगवले हे करत आहेत.
