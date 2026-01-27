कनेरसर-धामणीतील तिघांना न्यायालयीन कोठडी
शिक्रापूर, ता. २७ : शिक्रापूर परिसरात चोरी, मारहाण, लूट करणाऱ्या तिघांना शिक्रापूर पोलिसांनी अटक केली आहे. याप्रकरणी कनेरसर (ता.खेड) व धामणी (ता.आंबेगाव) येथील किसन नानाभाऊ केदारी (वय ३२), विकास विकास गावडे (वय ३५) व सचिन गोपीनाथ शिंदे (वय ३५) यांना अटक केली आहे. तर असून दोन आरोपी फरार आहेत. आरोपींना शिरूर न्यायालयाने चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
शिक्रापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मागील आठवड्यात एटीएम यंत्राच्या चोरीचा प्रयत्न, पिंपळे खालसा (ता.शिरूर) येथे दाम्पत्यावर मारहाण करून लूट, कोंढापुरीतील (ता.शिरूर) खत दुकानात चोरी तसेच पाबळ (ता.शिरूर) येथे दुकानाचे शटर उचकटून लाखोंची रोकड चोरण्याच्या पाच गंभीर गुन्ह्यांची उकल करण्यात शिक्रापूर पोलिसांच्या गुन्हे शोध पथकाला यश आले आहे.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चोरट्यांनी गुन्ह्यात वापरलेली पिकअप न्हावरा येथून चोरीस गेल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. दरम्यान, पिंपळे खालसा, कोंढापुरी व पाबळ येथील चोरीच्या घटनांचा समांतर तपास सुरू असताना, प्रत्येक ठिकाणी चोरीपूर्वी काही वेळ एक रंगाची मोटार सीसीटीव्हीमध्ये आढळून आली. या आधारे गुन्हे शोध पथकाने मोटारीचा माग काढत बहूळ (ता.खेड) परिसरातून किसन केदारी व विकास गावडे यांना ताब्यात घेतले. पुढील तपासात अवसरी बुद्रुक (ता.आंबेगाव) येथून सचिन शिंदे यालाही अटक करण्यात आली. चौकशीत आरोपींनी पिंपळे खालसा येथे मारहाण करून लूट, कोंढापुरीतील सार्थक कृषी सेवा केंद्र तसेच पाबळ येथील दुकान फोडून सुमारे दोन लाख ८० हजार रुपयांची चोरी केल्याची कबुली दिली. तसेच न्हावरा येथून पिकअप चोरून करंदी येथे एटीएम मशिन चोरीचा प्रयत्न केल्याचेही कबूल केले आहे.
दरम्यान, आरोपींना शिरूर न्यायालयात हजर केले असता, त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक सोमनाथ कचरे करत आहेत.
