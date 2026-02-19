कोरेगावातील वेळ नदीमध्ये आढळला महिलेचा मृतदेह
शिक्रापूर, ता. १९ : शिक्रापूरातून शनिवारी (ता.१४) बेपत्ता झालेल्या अनिता पांचाळ (वय २५) या विवाहित महिलेचा मृतदेह कोरेगाव भीमा (ता.शिरूर) येथील वेळ नदीत तरंगताना आढळला. शिक्रापूर पोलिसांनी आकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद केली आहे. या गुन्ह्याचा पोलिस शोध घेत आहेत.
शिक्रापूर पोलिसांनी सांगितले की, येथील मलठण फाटा परिसरातील वल्लभनगर येथे राहणारी अनिता पांचाळ शनिवारी (ता.१४) अचानक घरातून बेपत्ता झाल्या होत्या. याबाबत त्यांचे पती मारुती पांचाळ (वय ३७, सध्या रा.वल्लभनगर, मलठण फाटा, शिक्रापूर, ता. शिरुर, जि.पुणे, मूळ रा.भोकर, ता.भोकर, जि.नांदेड) यांनी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात खबर दिली. उपलब्ध माहितीनुसार शिक्रापूर पोलिसांनी बेपत्ता महिलेचा शोध घेण्याची कार्यवाही सुरू केली. दरम्यानच्या काळात सोमवारी (ता.१६) सकाळच्या सुमारास कोरेगाव भीमा येथील भीमा नदी पात्रात एका अनोळखी महिलेचा मृतदेह तरंगत असल्याची माहिती शिक्रापूर पोलिसांना मिळाली. यानंतर पोलिसांनी महिलेचा मृतदेह बाहेर काढला. यानंतर बेपत्ता अनिता पांचाळ यांचे पती व इतर नातेवाइकांना सदर ठिकाणी येऊन मृतदेहाची ओळख पटविण्याचा प्रयत्न केला. असता, सदर मृतदेह हा अनिता पांचाळ यांचाच असल्याचे निष्पन्न झाले. दरम्यान, पोलिसांनी स्थानिकांच्या मदतीने मृतदेह पंचनाम्यासाठी स्थलांतरित केला.
