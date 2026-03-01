शिक्रापूरच्या दोन जिल्हा परिषद शाळांना अ+ श्रेणी
शिक्रापूर, ता. १ ः राज्य सरकारच्या शाळा गुणवत्ता मुल्यांकन आराखड्यानुसार येथील कोयाळी पुनर्वसन व वाबळेवाडीच्या जिल्हा परिषद शाळांना अ+ श्रेणी प्राप्त झाल्याची माहिती सरपंच रमेश गडदे व उपसरपंच प्रकाश वाबळे यांनी दिली.
या दोन्ही शाळांनी शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या मुल्यांकन आराखड्यात राज्यातील तब्बल १ लाख २ हजार ६७५ शाळांनी सहभाग घेतलेला असताना त्यातील केवळ १० हजार ७१२ शाळांची शासनाच्या वतीने या मुल्यांकन आराखड्यामध्ये निवड करण्यात आली होती. या शाळांपैकी ४२९ शाळांना शासनाकडून अ+ श्रेणी देण्यात आली. यात पुणे जिल्ह्यातील अठ्ठावीस शाळांचा सहभाग असून शिरूर तालुक्यातील दोन जिल्हा परिषद शाळांना अ+ श्रेणी प्राप्त झाली.
दरम्यान दोन्ही शाळांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल तालुका शिक्षणाधिकारी बाळकृष्ण कळमकर, जिल्हा परिषद सदस्या मोनिका हरगुडे, पंचायत समितीच्या सदस्य रामराव सासवडे आदींनी अभिनंदन केले असून आम्ही ग्रामपंचायतीच्या वतीने दोन्ही शाळांमधील सर्व शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी व सर्व सदस्यांचा लवकरच जाहीर सत्कार करणार असल्याची माहिती सरपंच गडदे व उपसरपंच वाबळे यांनी दिली.
