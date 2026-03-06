सणसवाडीतील खंडणाखोरावर गुन्हा दाखल
सणसवाडी, ता. ६ ः तुझ्या कंत्राटात मला हिस्सा दे, नाहीतर मला महिन्याला हप्ता दे... असे म्हणत भरत गव्हाणे (रा. कोरेगाव भिमा, ता. शिरूर) याने सणसवाडी-कोरेगाव भिमा येथील के-मेटल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतील कंत्राटी कंपनीच्या सुपरवायझरला शिवीगाळ, दमदाटी करून मारहाण केली. याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी भरत गव्हाणे याच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल केला.
याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी सांगितले की, सणसवाडी-कोरेगाव भिमा (ता. शिरूर, जि. पुणे) येथील हद्दीत असलेल्या के-मेटल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये २५ फेब्रुवारीला सायंकाळी पाचच्या सुमारास भरत शहाजी गव्हाणे याने कंपनीमध्ये अनाधिकाराने प्रवेश करून मनिषा सिव्हील कन्स्ट्र्क्शनचे सुपरवायझर हेमंत शर्मा, अविनाश घुगे, दिपक कोकाटे यांना थेट शिवीगाळ, दमदाटी करून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण सुरू केली. या वेळी त्याने तिघांना तुमच्या कंत्राटामध्ये मला हिस्सा द्या, नाहीतर मला महिन्याला हप्ता द्या. तुम्ही जर यातील काहीच करणार नसाल, तर तुम्हाला इथे राहू देणार नाही, असे धमकावले. याबाबत रामदास कुंडलीक धुमाळ (वय ४३, धंदा-सिक्युरीटी सुपरवायझर, रा. सणसवाडी, ता. शिरूर, मुळ रा.थेरगाव, ता.कर्जत, जि. अहिल्यानगर) यांच्या फिर्यादीवरुन भरत शहाजी गव्हाणे यांच्यावर खंडणी, शिवीगाळ, दमदाटी, मारहाणीचा गुन्हा दाखल केला. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक महेश डोंगरे करीत आहेत. दरम्यान, आरोपी भरत गव्हाणे याला अद्याप अटक झाली नसून त्याला पकडण्यासाठी एक पथक नियुक्त केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक दिपरतन गायकवाड यांनी दिली.
