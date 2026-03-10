शिक्रापुरात रंगली शरीरसौष्ठव स्पर्धा
शिक्रापूर, ता. १० ः शिक्रापूर (ता. शिरूर) येथे पहिल्यांदाच पुणे जिल्हास्तरीय शरीरसौष्ठव स्पर्धा पार पडली. स्पर्धेत पुणे जिल्हा, पुणे शहर व पिंपरी-चिंचवड परिसरातून मोठ्या संख्येने शरीरसौष्ठव पटूंनी सहभाग नोंदवला.
येथील वेताळ बुवा स्टेडियम येथे इव्होल्यूशन फिटनेस हब यांच्या विशेष पुढाकाराने जिल्हास्तरीय शरीरसौष्ठव स्पर्धा यशस्वी झाल्या. यात स्पर्धकांनी आपली शरीरयष्टी, ताकद आणि मेहनतीचे प्रदर्शन करत प्रेक्षकांची मने जिंकली. युवकांमध्ये फिटनेस व शरीरसौष्ठवाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याच्या हेतूने सदर स्पर्धेचे आयोजन केले होते. स्पर्धेत सहभागी झालेल्या प्रत्येक स्पर्धकाला चषक व टी शर्ट देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी प्रीतम सिंग आणि संजय चव्हाण यांनी उपस्थित स्पर्धकांना मार्गदर्शन करत शरीरसौष्ठव क्षेत्रातील संधी आणि योग्य प्रशिक्षणाबाबत माहिती दिली.
याप्रसंगी यावेळी शिरूर पंचायत समितीचे उपसभापती रामभाऊ सासवडे, देवा उमाप, चिंचोलीचे उपसरपंच संतोष भोसले, विजय लोखंडे, युवराज मांढरे, बापूसाहेब शिंदे, शुभम जगताप, ॲड. तेजस राऊत, शिरूर केसरी गणेश सासवडे, विवेक सातकर, पोलिस हवालदार अमोल नलगे, डॉ. योगेश बेंद्रे, रवींद्र टेमगिरे, डॉ. सुयोग ढमढेरे आदी उपस्थित होते.
स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी उद्योजक प्रसाद थिटे, संतोष सासवडे, प्रशांत कुंदर, सनी घारे आदींनी विशेष योगदान दिले.
