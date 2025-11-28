निघोजेतील ३४ लाभार्थ्यांना ३६ हजारांचा धनादेश वितरित
कुरुळी, ता. २८ : निघोजे (ता. खेड) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक पाच टक्के निधीतून अपंग कल्याण योजनेअंतर्गत ३४ लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ३५ हजार ९१९ रुपयांचे धनादेश वितरित करण्यात आले.
चाकण औद्योगिक नगरी असणाऱ्या निघोजे येथील ग्रामपंचायतीच्या वतीने गावातील दिव्यांग व्यक्तींना वस्तू खरेदी करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातून पाच टक्के निधी हा लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात येत असल्याची माहिती ग्रामअधिकारी नितीन नाईकडे यांनी दिली. सर्व दिव्यांग लाभार्थ्यांना लोकनियुक्त सरपंच सुनीता येळवंडे, उपसरपंच दीपक कांबळे, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या हस्ते धनादेश वाटप करण्यात आले. यावेळी लाभार्थी मयूर शिंदे, प्रमोद शिंदे, विनायक येळवंडे, योगीनाथ शिंदे, उषा पाडेकर, प्रसाद सालवे, जालिंदर बेंडाले, सुरेश कांबळे, शोभा कांबळे, विमल तांबे, लक्ष्मीकांत कदम, सागर कोहिनकर, ईश्वर शिंदे, निर्मला आल्हाट, दादाभाऊ काले, ताईबाई काले उपस्थित होते.
