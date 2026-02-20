मोई येथे एक गाव एक शिवजयंती
कुरुळी, ता. २० ः मोई (ता. खेड) येथे एक गाव एक शिवजयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. शिवजयंतीनिमित्त खेड तालुक्याच्या दक्षिण भागातील कुरुळी, निघोजे, चिंबळी गावच्या ग्रामस्थांनी महाराजांच्या मूर्तीस पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यावेळी पारंपरिक वाद्य ढोलताशा व डीजेच्या तालावर भव्य मिरवणूक काढली होती.
शिवनेरी ते मोई गावातील तरुणांनी पायी शिवज्योत आणली. फलके वस्तीवर शिवज्योतीचे आगमन स्वागत रांगोळी काढून केले. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात महाराजांच्या पुतळ्याला अभिषेक घालून आरती करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमावर सुमधुर सुरेल गाण्यांची मैफील अवंतिका बहिरट आणि अंकिता भगत यांनी सादर केली. यावेळी लहान मुलांसाठी शिवाजी महाराजांवर आधारित चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आली. यामध्ये मुला- मुलींनी अतिशय सुंदर चित्र काढून रोख स्वरूपाची बक्षीसे मिळवली. पंचक्रोशीतील विविध भजनी मंडळांनी आपल्या वाणीतून भजनाचा कार्यक्रम उत्स्फूर्तपणे झाला. यावेळी रक्तदान शिबिराचेही आयोजन केले होते. या शिबिराला
गावातील शिवभक्त तरुणांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत रक्तदान केले.
