जिरायती पट्ट्यात पिकांना पावसाची प्रतीक्षा
काटेवाडी, ता. २१ : पूर्वेकडील दौंड, बारामती आणि इंदापूर तालुक्यांमध्ये पावसाची कमतरता जाणवत आहे. दीड ते दोन महिन्यांच्या खंडानंतर पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली. मात्र, या तालुक्यांत दिवसभर केवळ वातावरण ढगाळ राहत आहे. तर काही ठिकाणी तुरळक रिमझिम पाऊस पडतो. मे महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे पाझर तलाव आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्प तुडुंब भरले असले, तरी जिरायती पट्ट्यातील पिकांना पावसाची प्रतीक्षा आहे.
जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातील वेल्हे, मुळशी आणि मावळ तालुक्यांमध्ये पावसाने चांगली हजेरी लावली तर पूर्वेकडील बारामती, इंदापूर, शिरूर आणि दौंड तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा कमी आहे. ऑगस्ट महिन्यातील पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीनुसार, मावळ तालुक्यात सर्वाधिक ३५० मिलिमीटर पाऊस पडला. येथे सरासरीच्या १०८.९ टक्के पर्जन्यमान नोंदवले गेले. त्याखालोखाल वेल्हे तालुक्यात ४११ मिलिमीटर पाऊस पडला. जो सरासरीच्या ६०.५ टक्के आहे. मुळशी तालुक्यात २४१.४ मिलिमीटर पाऊस नोंदवला गेला, जो सरासरीच्या ५२.१ टक्के आहे. याउलट, बारामती तालुक्यात केवळ ३८.६ मिलिमीटर पाऊस पडला, जो सरासरीच्या ६३.२ टक्के आहे, तर इंदापूर तालुक्यात ५६ मिलिमीटर पाऊस नोंदला गेला, जो सरासरीच्या ६६.४ टक्के आहे.
शिरूर तालुक्यात ३०.६ मिलिमीटर आणि दौंड तालुक्यात ४३.३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली, जे अनुक्रमे ४७.७ आणि ७८.४ टक्के आहे.
शेतकऱ्यांना पावसाची गरज
बारामती आणि इंदापूर तालुक्यांमधील जिरायती शेतीसाठी पाऊस हा जीवनवाहिनी आहे. मे महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे या तालुक्यांमधील पाझर तलाव आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्प तुडुंब भरले होते. यामुळे या प्रकल्पांच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतीला दिलासा मिळाला. मात्र, ज्या भागात या प्रकल्पांचे पाणी पोहोचत नाही, तिथे जिरायती शेतकऱ्यांना पावसाची गरज आहे.
पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता
हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. बारामती आणि इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दमदार पावसाची आशा आहे, जेणेकरून जिरायती शेतीला संजीवनी मिळेल.
ऑगस्ट २०२५ महिन्यात पुणे जिल्ह्यात पडलेला पाऊस
तालुका........पडलेला पाऊस ........टक्केवारी
वेल्हे.............४११................६०.५
मुळशी...........२४१.४...............५२.१
मावळ...........३५०.०...............१०८.९
भोर.............१२१.९...............४४.५
पुणे शहर..........८२.९...............६१.४
हवेली.............६६.६...............३६.२
आंबेगाव...........७०.९..................४४.०
जुन्नर.............५८.६..................४०.०
खेड...............९३.४.................७९.२
पुरंदर..............५४.४..................५९.८
इंदापूर...............५६.०.................६६.४
शिरूर...............३०.६.................४७.७
बारामती..............३८.६..................६३.२
दौंड................४३.३..................७८.४
