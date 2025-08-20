बारामतीत १२४३ पाणी नमुन्यांचे तपासणी
काटेवाडी, ता. २० ः बारामती तालुक्यात दूषित पाण्यामुळे होणारे जुलाब, काविळ, अतिसार आणि उलट्या यासारखे जलजन्य आजार रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग आणि ग्रामपंचायतीमार्फत युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. यंदा १२४३ पाणी नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली, त्यापैकी ७३ नमुने सदोष आढळले. या सर्व नमुन्यांचे शुद्धीकरण करून पुन्हा तपासणी केली असून, ते योग्य आढळले आहेत. आतापर्यंत तालुक्यात टायफॉइडचे ४ रुग्ण आढळून आलेले आहेत. तसेच, तालुक्यामध्ये अतिसाराचे ४६ रुग्ण आढळून आले आहेत.
ग्रामपंचायतीतील जलसुरक्षक नियमित पाणी शुद्धीकरण आणि ओटी तपासणी करत आहेत. एकूण ९९ ग्रामपंचायतींमधील पाण्याच्या स्रोतांचा परिसर स्वच्छ ठेवला जात आहे. जलवाहिनी गळती आणि अस्वच्छता तपासण्यासाठी आरोग्य कर्मचारी सातत्याने सर्वेक्षण करत आहेत. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील ५ महिला आणि कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विभागाने प्रशिक्षण दिले आहे. फिल्ड टेस्ट किटद्वारे पाण्याची गुणवत्ता तपासली जाते आणि निष्कर्ष नोंदवहीत नोंदवले जातात. त्यानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत.
पाण्याच्या गुणवत्तेसाठी दरमहा जैविक तपासणीसाठी नमुने भूजल सर्वेक्षण प्रयोगशाळेत पाठवले जातात. पाणी शुद्धीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या टीसीएल पावडरमध्ये ३३ टक्के क्लोरिन वायू आणि आयएसआय मार्क असणे आवश्यक आहे. याबाबत गटविकास अधिकारी किशोर माने यांनी सर्व ग्रामपंचायतींना सूचना दिल्या असून, ७८ टीसीएल नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आणि सर्व प्रमाणित आढळले.
पावसाळ्यात रुग्ण वाढण्याची शक्यता
सध्या पावसाळ्यामुळे जलजन्य आजारांचे रुग्ण वाढण्याची शक्यता आहे. यासाठी तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मनोज खोमणे यांनी नागरिकांना पाणी गाळून आणि उकळून पिण्याचे आवाहन केले आहे. पाण्याच्या साठवणुकीच्या भांड्यांची नियमित स्वच्छता, पाणी झाकून ठेवणे आणि पाण्याच्या स्रोतांजवळ स्वच्छ ठेवावेत. तसेच, पाणीपुरवठा यंत्रणेची गळती तातडीने दुरुस्त करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जलजन्य आजारांवरील उपचारासाठी मोफत सुविधा आणि पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध आहे. नागरिकांनी पिण्याच्या पाण्याची काळजी घेतल्यास जलजन्य आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
- डॉ. मनोज खोमणे, तालुका आरोग्य अधिकारी, बारामती
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.