पुणे

रब्बी हंगामात मिळणार दर्जेदार बियाणे

काटेवाडी, ता. ३०: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाण्यांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी उन्नती योजना-अन्न सुरक्षा व पोषण अभियान राबविले आहे. या योजनेंतर्गत बीज घटकासाठी पाच कोटी ८९ लाख ९० हजार रुपये मंजूर केले आहेत. यापैकी पहिल्या हप्त्याअंतर्गत २ कोटी ५९ लाख ९० हजार रुपये वितरित करण्यास राज्य शासनाने वित्तीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या रब्बी हंगामामध्ये तरी शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

खरीप व रब्बी हंगामामध्ये नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बियाण्याबाबत तक्रारी येत असतात. निकृष्ट प्रतीच्या बियाणांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने कृषी उन्नती योजना-अन्न सुरक्षा व पोषण अभियान राबविले आहे.
कृषी उन्नती योजनेच्या बीज घटकाला यापूर्वी मे २०२५ मध्ये ३८ कोटी ९० लाख ७८ हजार रुपये च्या वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. यापैकी बीज अर्थसहाय्यासाठी ५ कोटी ८९ लाख ९० हजार रुपये मंजूर झाले आहेत. हा उपघटक १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत असून, यामुळे शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीची बियाणे उपलब्ध होणार आहेत. केंद्र सरकारने २५ जुलै २०२५ रोजी पहिला हप्ता मंजूर केला, आणि आता या निधीच्या वितरणामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. हा निधी कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत खर्च केला जाईल. निधीचा वापर केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे (SNA) पद्धतीने होईल.

निधीच्या वापरासाठी कठोर नियम
निधी केवळ मंजूर कार्यक्रमांसाठी वापरला जाईल.
दरमहा पाच तारखेपर्यंत भौतिक, आर्थिक प्रगतीचा अहवाल बंधनकारक
लेखापरीक्षण अहवाल आणि उपयोगिता प्रमाणपत्रे लवकर सादर करावीत.
खर्च वित्तीय नियम, बजेट आणि कोषागार नियमावली, सिव्हिसी तत्त्वे आणि कॅगच्या निर्देशांनुसार करावा.
कोणत्याही शासकीय नियमांचा भंग होणार नाही, याची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयांवर आहे.

