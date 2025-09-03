स्वयंसहाय्यता गटांना दीड कोटींची मदत
काटेवाडी, ता. ३ ः पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी सोमवारी (ता. ४) बारामती तालुक्याचा दौरा करत महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत नऊ स्वयंसहाय्यता गट आणि १२ ग्रामसंघांना ६५.४९ लाखांचे कर्ज आणि ७६.२० लाखांचा समुदाय गुंतवणूक निधी, असे एकूण १ कोटी ४१.६९ लाख रुपयांचे वाटप केले. या आर्थिक मदतीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. दौऱ्यादरम्यान त्यांनी शिक्षण, आरोग्य, ग्रामपंचायती आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रातील कामांचा आढावा घेत मार्गदर्शन केले.
दरम्यान, या दौऱ्यात पाटील यांनी कोऱ्हाळे बुद्रुक (ता. बारामती) येथील सिद्धेश्वर विद्यालयात कै. वसंतराव पवार आंतरशालेय वक्तृत्व स्पर्धेचे उद्घाटन करताना पाटील यांनी पुस्तक वाचनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. कोऱ्हाळे येथील जिल्हा परिषद शाळेत पालक, शाळा व्यवस्थापन समितीशी संवाद साधून मॉडेल स्कूल बांधकामाला चालना दिली. शेजारील पशुसंवर्धन दवाखान्याच्या दुरुस्तीसाठी निर्देश दिले. वडगाव निंबाळकर येथील प्राथमिक शाळेत पाचवीचा वर्ग सुरू करण्यास परवानगी दिली. तसेच, अंगणवाडी केंद्राची पाहणी केली. होळ-सस्तेवाडी येथील मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. आनंदनगर येथील अंगणवाडीत मुलांशी संवाद साधला. सदोबाचीवाडी ग्रामपंचायतीत रेकॉर्ड तपासणी करून वित्त आयोगाच्या निधीचा त्वरित वापर आणि मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात सहभागाचे निर्देश दिले. पणदरे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात स्वच्छता, औषधे आणि सुविधांचा आढावा घेतला.
कॉफी विथ सीईओ कार्यक्रमात बोलावणार
काटेवाडी येथील मॉडेल स्कूलच्या कामाची पाहणी केली. मएसो शाळेतील निपुण पुणे उपक्रमाच्या कार्यशाळेत मुख्याध्यापकांना मार्गदर्शन करताना नासा भेटीसाठी निवडलेल्या विद्यार्थी, शिक्षकांचे कौतुक केले. ‘कॉफी विथ सीईओ’ उपक्रमात उत्कृष्ट शिक्षकांना बोलावणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी सांगितले.
सायकल बँक उपक्रमाचे कौतुक
सायकल बँक उपक्रमामुळे बारामतीतील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी सायकली उपलब्ध होत आहेत. पाटील यांनी या उपक्रमाला मिळालेल्या लोकसहभागाचे कौतुक केले. स्थानिक नागरिक आणि दानशूर व्यक्तींच्या सहभागामुळे हा उपक्रम यशस्वी ठरत आहे.
