बारामती पंचायत समितीत आज जनसुनावणीचे आयोजन
काटेवाडी, ता. ११ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सन २०२४- २५ या आर्थिक वर्षासाठी सामाजिक अंकेक्षण अहवालावर जनसुनावणीचे आयोजन केले आहे. ही जनसुनावणी गुरुवारी (ता. १३) दुपारी २ वाजता पंचायत समिती, बारामती येथे होणार आहे.
सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटीच्या आदेशानुसार, १० ऑगस्ट ते १३ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण झाले आहे. या अंकेक्षणात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करून त्याची पूर्तता करण्यासाठी ही जनसुनावणी आयोजित केली आहे. यामध्ये विशेष ग्रामसभा आणि जनसुनावणीच्या माध्यमातून अहवालाला मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित मुद्द्यांवर कार्यवाही केली जाणार आहे. या जनसुनावणीसाठी तालुका कृषी अधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सामाजिक वनीकरणाचे लागवड अधिकारी, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी आणि ग्रामरोजगार सहाय्यक यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या मुद्द्यांची पूर्तता न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे पंचायत समितीने स्पष्ट केले आहे. गटविकास अधिकारी किशोर माने आणि कार्यक्रम अधिकारी तथा तहसीलदार गणेश शिंदे यांनी सर्व संबंधितांना या जनसुनावणीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
