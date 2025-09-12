ओबीसी आंदोलक अटक करून घेणार
काटेवाडी, ता. १२ : बारामती शहरात ५ सप्टेंबर रोजी सकल ओबीसी बहुजन समाजाने विनापरवाना मोर्चा काढल्याप्रकरणी १४ आंदोलकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या आंदोलकांनी गुरुवारी (ता. ११) बारामती येथे पत्रकार परिषद घेऊन येत्या १५ सप्टेंबर रोजी बारामती शहर पोलिस ठाण्यात हजर होऊन स्वतःला अटक करून घेणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
सकल ओबीसी बहुजन समाजाच्या वतीने बारामतीमध्ये पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी आंदोलकांनी सांगितले की, मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे यांनी धनगर आणि ओबीसी समाजाबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली. त्यामुळे जरांगे यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची मागणी ओबीसी आंदोलकांनी बारामती येथे ५ सप्टेंबरच्या मोर्चाद्वारे केली होती. तसेच, ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशीही मागणी होती. ओबीसी आंदोलकांनी बारामतीमध्ये २ सप्टेंबर रोजी प्रशासनाला निवेदन देऊन आणि ३, ४, ५ सप्टेंबर रोजी परवानगीसाठी वारंवार प्रयत्न करूनही पुणे ग्रामीण पोलिस प्रशासनाने सहकार्य केले नाही. तरीही हा मोर्चा शांततेत आणि संविधानिक मार्गाने पार पडला. मात्र, मनोज जरांगे यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. उलट, बारामतीमधील ओबीसी आंदोलन मोर्चातील १४ आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले. त्यामुळे आंदोलकांनी प्रशासनावर आंदोलन चिघळवण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला आहे. १५ सप्टेंबर रोजी बारामती पोलिस ठाण्यात हजर होऊन स्वतःला अटक देतील आणि ओबीसी धनगर बहुजन समाजाच्या आरक्षणासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढा देत राहतील, असे आंदोलक यावेळी म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेला नवनाथ पडळकर, चंद्रकांत वाघमोडे, बापूराव सोलनकर, जी. बी. गावडे, गोविंद देवकाते, विठ्ठल देवकाते, किशोर हिंगणे, काळुराम चौधरी, अमोल सातकर आणि असिफ खान उपस्थित होते.
