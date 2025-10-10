बारामती, सुपे बाजारात बाजरीची उच्चांकी आवक
काटेवाडी, ता. १० ः बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य बाजारात व सुपे उपबाजारात बुधवारी (ता. ८) बाजरीची एकूण उच्चांकी ४२०० पोत्यांची आवक झाली. यंदा समाधानकारक पाऊस आणि पोषक हवामानामुळे बाजरीचे उत्पादन वाढले आहे. याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळाले असून, शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे.
बुधवारी सुपे उपबाजारात बाजरीला प्रति क्विंटल कमाल ३२००, किमान २६६०, तर सरासरी २८५० रुपये दर मिळाला. तसेच, गुरुवारी (ता. ९) मुख्य बाजार आवारात १२८० पोत्यांची आवक झाली. यावेळी कमाल ३५००, किमान २२०० आणि सरासरी ३००० रुपये दर मिळाला.
बाजार समितीचे सभापती विश्वास आटोळे आणि उपसभापती रामचंद्र खलाटे यांनी शेतकऱ्यांना शेतमाल स्वच्छ आणि वाळवून आणण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे शेतमालाला आणखी चांगला दर मिळू शकतो. तसेच, शेतकऱ्यांनी आपला माल थेट बाजार समितीच्या आवारात विक्रीस आणावा, असेही त्यांनी सांगितले.
बाजरीची आवक बारामती तालुक्यासह शिरूर, दौंड, पुरंदर, नीरा, जेजुरी आणि मोरगाव परिसरातून होत आहे. स्थानिक आणि बाहेरील पेठेतील खरेदीदारांमुळे बाजरीला मागणी वाढली आहे, असे सचिव अरविंद जगताप यांनी सांगितले.
