शेतकऱ्यांना वाजवी दरात साधने द्या
काटेवाडी, ता. १७ ः दिवाळीच्या मुहूर्तावर ट्रॅक्टर आणि कृषी अवजारे खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाजवी दरात ही साधने उपलब्ध व्हावीत, यासाठी शासकीय नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा बारामतीचे तालुका कृषी अधिकारी सचिन हाके यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने बुधवारी (ता. १५) सर्व ट्रॅक्टर आणि कृषी अवजारे उत्पादकांना पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत. यात केंद्र सरकारने २२ सप्टेंबर २०२५ पासून कृषी अवजारांवरील जीएसटी दर कमी केल्याचे नमूद आहे. मात्र, काही उत्पादक आणि विक्रेते मूलभूत किमती वाढवून शेतकऱ्यांना जादा दराने ही अवजारे विकत असल्याचे आढळले आहे. याबाबत कृषी आयुक्तालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कृषी विभागाच्या वतीने कृषी अवजारे उत्पादक संघटना आणि ट्रॅक्टर असोसिएशन ऑफ इंडियाला पत्र पाठवून सर्व उत्पादक आणि विक्रेत्यांना शासकीय जीएसटी दरांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, कृषी विभागाच्या योजनांअंतर्गत पुरवल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीसाठी केंद्रीकृत कोडिंग प्रणाली लागू करण्याचेही सांगितले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
याबाबत बोलताना तालुका कृषी अधिकारी सचिन हाके म्हणाले, ‘‘दिवाळीच्या सणानिमित्त शेतकरी मोठ्या उत्साहाने ट्रॅक्टर आणि कृषी अवजारे खरेदी करतात. शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरणाच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, काही विक्रेते जादा नफा कमावण्यासाठी शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक पावले उचलली जात आहेत. कृषी विभागाने सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही विक्रेत्याकडून अवास्तव किमती आकारल्या जात असल्यास तालुका किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.’’
