कुटुंबातील एकालाच मिळणार यंत्र खरेदीचा लाभ
काटेवाडी, ता. १ : कृषी विभागाच्या अभियांत्रिकी संचालनालयाने कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान २०२५-२६ अंतर्गत शेतकऱ्यांना यंत्र खरेदीमध्ये महत्त्वपूर्ण सवलती दिल्या आहेत. मात्र, एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांची ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर किंवा इतर कोणत्याही कृषी यंत्रासाठी निवड झाली असल्यास फक्त एका सदस्यालाच एकाच घटकाचा लाभ घेण्यात येणार आहे.
एकाच कुटुंबात एकाच यंत्राचा लाभ दोनदा होणार नाही, याबाबत काटेकोर काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रे परवडतील आणि त्याचा योग्य वापर होईल, हा या सूचनांमागचा मुख्य हेतू असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हायड्रोलिक बॉटम पल्टी नांगरासाठी निवड झालेल्या लाभार्थी शेतकऱ्याला अनुदानाची रक्कम कमी असल्यास त्याच्या लेखी संमतीने मेकॅनिकल, सिंगल बॉटम, डबल बॉटम, रिव्हर्सिबल किंवा नॉन-रिव्हर्सिबल नांगर खरेदी करता येईल. त्याचप्रमाणे अॅक्वा सिडकम फर्टिलायझर ड्रिलसाठी निवड झालेल्या शेतकऱ्याला सिड कम फर्टिलायझर ड्रिल घेण्याची परवानगी असेल.
कृषी अभियांत्रिकी संचालक अंकुश माने यांनी २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अहिल्यानगर यांना पाठवलेल्या पत्रात हे स्पष्ट केले आहे. मात्र, अशा पर्यायी यंत्र खरेदीमध्ये मंजूर अनुदानापेक्षा एक पैसाही जास्त अनुदान देऊ नये, याची काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. लाभार्थी शेतकऱ्याचे संमतीपत्र घेऊनच पूर्वसंमती द्यावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
