जळोचीत आढळला आठ फुटांचा अजगर
काटेवाडी, ता. ३ : जळोची (ता. बारामती) येथील जनावरे बाजाराजवळील जाळीत आठ फूट लांब आणि १० किलो वजनाचा अजगर अडकला होता. घटनेची माहिती मिळताच तातडीने सर्पमित्रांनी या ठिकाणी भेट देऊन अजगराची सुटका केली. या अजगराला सर्पमित्रांनी वनविभागाच्या ताब्यात दिले.
या बचाव मोहिमेत ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशनचे सर्पमित्र शाहरुख शेख आणि तुषार होले यांनी मुख्य भूमिका बजावली. ते घटनास्थळी पोहोचताच अजगराला शांतपणे हाताळले. एक तासाच्या प्रयत्नानंतर मोठ्या काळजीने त्यांनी जाळीतून अजगराला बाहेर काढले. यावेळी अमोल जाधव, सुहास भोसले, अमर कुचेकर आणि सुरेश गायकवाड यांची देखील मदत झाली.
अमोल जाधव यांनी सांगितले की, ‘‘हा इंडियन रॉक पायथॉन म्हणजे भारतीय खडक अजगर आहे. तो संरक्षित प्रजातीचा आहे. त्याला मारणे किंवा इजा करणे म्हणजे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. आम्ही आतापर्यंत बारामतीत पाच वेळा असे अजगर वाचवले आहेत.’’
अजगराला तातडीने बारामती वनपरिक्षेत्र कार्यालयात नेले. वन अधिकारी अश्विनी शिंदे यांच्या देखरेखीखाली त्याला निर्जन ठिकाणी सोडण्यात आले.
