कन्हेरी येथे फार्मर कप उपक्रमांतर्गत प्रशिक्षण
काटेवाडी, ता. १४ : कन्हेरी (ता. बारामती) येथे महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभाग, आत्मा पुणे आणि पाणी फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने ‘सत्यमेवजयते फार्मर कप’ उपक्रमांतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण बुधवारी (ता. १२) पार पडले.
या कार्यक्रमात बारामती आणि इंदापूर तालुक्यांचे कृषी अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले. यामुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीच्या तंत्रांचा प्रसार होईल, अशी अपेक्षा आहे. या प्रशिक्षणाची सुरुवात बुधवारी कन्हेरी फळ रोपवाटिका येथे झाली. यावेळी उपविभागीय कृषी अधिकारी टी. के. चौधरी बोलताना म्हणाले की, ‘‘फार्मर कप ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी स्पर्धा आहे, जी पाणी फाउंडेशनने सुरू केली आहे. राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यांतून शेतकरी गट वर्ष २०२४- २५ साठी सहभागी होत आहेत. सरकारने वर्ष २०२६- २७ पर्यंत १५ हजार शेतकरी उत्पादक गट तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, फार्मर कपद्वारे शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेशी जोडले जाणार आहे. ही स्पर्धा शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन चांगल्या पिकांसाठी प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. प्रशिक्षणांमुळे तालुका स्तरावर फार्मर कपची अंमलबजावणी सुलभ होईल. शेतकऱ्यांसाठी हा उपक्रम खूप उपयुक्त ठरेल.’’
याप्रसंगी पाणी फाउंडेशनचे विभागीय समन्वयक सुखदेव भोसले, पृथ्वीराज लाड, मयूर साळुंखे, अपूर्वा भारमल आणि मानसी बर्गे यांनी फार्मर कप स्पर्धेबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन केले.
यावेळी बारामतीचे तालुका कृषी अधिकारी सचिन हाके, इंदापूरचे तालुका कृषी अधिकारी दीपक गरगडे, उपविभागीय कार्यालयातील तंत्र अधिकारी रश्मी जोशी आणि कृषी अधिकारी राजेंद्र डोंबाळे उपस्थित होते.
01530
