मक्याची हमीभावाने जळोचीत खरेदी सुरू
काटेवाडी, ता. १७ : बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जळोची उपबाजार आवारात मक्याची हमीभावाने खरेदी सुरू झाली आहे. बाजारात लिलावामध्ये मक्याचे दर हमीभावापेक्षा कमी मिळत असल्याने शेतकरी संघटनांच्या मागणीनुसार हे खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत हंगाम २०२५-२६ साठी मका खरेदी सुरू आहे. मक्याचा हमीभाव रुपये २,४०० प्रतिक्विंटल इतका आहे. प्रतिएकर जास्तीत जास्त ९.५० क्विंटल मका खरेदी केला जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ऑनलाइन नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बारामती बाजार समितीने केले आहे. शेतकऱ्यांनी मका वाळलेला आणि स्वच्छ करूनच आणावा, असे आवाहन बाबालाल काकडे नीरा कॅनॉल संघाचे अध्यक्ष सतीश काकडे यांनी केले आहे. याप्रसंगी बाजार समितीचे सचिव अरविंद जगताप, पुरवठा अधिकारी तितिक्षा बारापात्रे, नीरा कॅनॉल संघाचे मॅनेजर सुरेश काकडे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
