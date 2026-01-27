बारामतीत हमीभावाने तूर खरेदी प्रक्रिया सुरू
काटेवाडी, ता. २७ : बारामती बाजार समितीमार्फत हंगाम २०२५-२६ मध्ये शासकीय हमीभावाने तूर (तुरी) खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही नोंदणी २० जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाली असून, २० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे.
केंद्र सरकारने यंदा तुरीचा हमी दर ८,००० रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित केला आहे. या दराने वाळलेली आणि स्वच्छ तूर खरेदी केली जाणार आहे. बारामती तालुक्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बाजार समितीचे सभापती विनायक गावडे आणि उपसभापती अरुण सकट यांनी केले आहे. नोंदणी बारामती येथील बाबालाल काकडे नीरा कॅनॉल संघ कार्यालयात ऑनलाइन पद्धतीने करावी लागेल. फक्त नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचीच हमीभावाने तूर खरेदी होणार आहे. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी सुरू झाल्यावर एसएमएसद्वारे शेतकऱ्यांना कळविले जाईल. त्यावेळी तूर खरेदी केंद्रावर आणून विक्री करता येईल. तुरीचा दर्जा तपासूनच खरेदी केली जाईल, अशी माहिती नीरा कॅनॉल संघाचे अध्यक्ष सतीश काकडे यांनी दिली आहे. दिलेल्या मुदतीतच नोंदणी करणे गरजेचे आहे, अन्यथा हमीभावाचा लाभ मिळणार नाही. शेतकऱ्यांनी त्वरित नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बाजार समितीचे सचिव अरविंद जगताप यांनी केले आहे.
ऑनलाइन नोंदणीसाठी ही कागदपत्रे आवश्यक
* जमिनीचा ७/१२ उतारा (त्यावर सन २०२५-२६ च्या पिकपेरा उताऱ्यात तुरीची नोंद असणे गरजेचे)
* आधार कार्ड
* बँक पासबुकची झेरॉक्स (IFSC कोडसह)
* मोबाईल नंबर
