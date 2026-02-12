बारामती कृषी बाजार समितीच्या नामकरणाच्या प्रस्तावास मंजुरी
काटेवाडी, ता. १२ : माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या स्मृतीला श्रद्धांजली म्हणून बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे नामकरण ‘अजितदादा पवार कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बारामती’ असे करण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला आहे. हा निर्णय बुधवारी (ता. ११) झालेल्या संचालक मंडळाच्या सभेत घेण्यात आला.
सभेच्या सुरुवातीला सभापती, उपसभापती, सर्व सदस्य, कर्मचारी आणि शेतकरी-व्यापारी-हमाल-मापाडी यांच्या वतीने त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात आली. पवार यांनी बारामती बाजार समितीच्या कामकाजात, विस्तारात आणि विकासात मोलाचे योगदान दिले होते. त्यांच्या सहकार्यामुळे आणि आर्थिक मदतीमुळे बाजार समिती आवारात विविध सोयी-सुविधा आणि उपक्रम उभारले गेले. यामुळेच बारामती बाजार समितीला महाराष्ट्रात नावलौकिक मिळाला, अशा भावना यावेळी संचालक मंडळाकडून व्यक्त करण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर सभापती विनायक गावडे यांनी नामकरणाचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव आता महाराष्ट्र राज्याचे पणन संचालक, पुणे यांच्यामार्फत शासनाकडे सादर करणार आहे. शासनाकडून आवश्यक कार्यवाही करून राजपत्र अधिसूचना (गॅझेट) प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहिती बाजार समितीकडून देण्यात आली आहे. पवार यांच्या दूरदृष्टीमुळे बारामतीतील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मोठा फायदा झाला असून, हे नामकरण त्यांच्या कार्याला सलाम ठरेल, असे मत संचालक मंडळातील सदस्यांनी व्यक्त केले.
