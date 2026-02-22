बारामतीत विद्यार्थ्यांचे गुलाब पुष्प देत स्वागत
काटेवाडी, ता. २२ : पाचवी आणि आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा रविवारी (ता. २२) बारामती तालुक्यात मोठ्या उत्साहात पार पडली. शिक्षण सहसंचालक राजेश क्षीरसागर यांनी तालुक्यातील पाच विविध परीक्षा केंद्रांना भेटी देऊन व्यवस्थेची पाहणी केली, तसेच परीक्षार्थींचे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करत त्यांचा उत्साह वाढवला. त्यांच्यासोबत गटशिक्षणाधिकारी नीलेश गवळी उपस्थित होते.
बारामती तालुक्यात पाचवी आणि आठवी मिळून एकूण ५२३४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ५१४३ विद्यार्थी परीक्षेस उपस्थित होते, तर ९१ विद्यार्थी गैरहजर राहिले. एकूण उपस्थितीचे प्रमाण ९८.२६ टक्के इतके राहिले. पाचवीच्या २१ केंद्रांवर एकूण ३१८२ विद्यार्थ्यांपैकी ३११६ विद्यार्थी उपस्थित (९७.९२ टक्के), तर ६६ विद्यार्थी गैरहजर होते. आठवीच्या ११ केंद्रांवर २०५२ विद्यार्थ्यांपैकी २०२७ विद्यार्थी हजर (९८.७८ टक्के) होते, तर केवळ २५ विद्यार्थी अनुपस्थित राहिले.
