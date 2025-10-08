खामगाव सोसायटीच्या अध्यक्षपदी नागवडे
खुटबाव, ता. ८ : खामगाव (ता. दौंड) येथील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील नागवडे तर उपाध्यक्षपदी राजेंद्र टिळेकर यांची बिनविरोध निवड झाली. इतरांना संधी मिळावी म्हणून माजी अध्यक्ष अविनाश जगताप व उपाध्यक्षा कामिनी नागवडे यांनी राजीनामा दिल्याने या पदांसाठी दौंड येथे निबंधक कार्यालयात निवडणुका घेण्यात आल्या. यावेळी नागवडे व टिळेकर यांचा एकमेव अर्ज आल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी राहुल गोटखिंडे यांनी त्यांची बिनविरोध निवड जाहीर केली. नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचा जिल्हा बँकेचे संचालक रमेश थोरात, खरेदी विक्री संघाचे संचालक विजय नागवडे व जिल्हा बँकेच्या माजी संचालिका जयश्री खेडेकर यांनी सत्कार केला. यावेळी सोपान बर्वे, राजेंद्र जगताप, दत्तोबा तांबे, सुधीर यादव, अजय थोरात, तंटामुक्ती अध्यक्ष शैलेश पंडित, अमोल पिंगळे, रविकांत नागवडे, जयसिंग जगताप, दिलीप नेटके, सुरेखा टिळेकर, संजय भालसिंग, संतोष शेळके आदी उपस्थित होते. जिल्हा बँकेचे संचालक रमेश थोरात व खरेदी विक्री संघाचे संचालक विजय नागवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थेचा विकास करू, असे नवनिर्वाचित अध्यक्ष नागवडे यांनी निवडीनंतर सांगितले.
