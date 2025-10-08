पिंपळगाव येथील जनता सोसायटी अध्यक्षपदी शितोळे
खुटबाव, ता. ८ : पिंपळगाव (ता. दौंड) येथील जनता सोसायटीच्या अध्यक्षपदी भाजपाचे पद्माकर शितोळे तर उपाध्यक्षपदी बबनराव गायकवाड यांची बिनविरोध निवड झाली. माजी अध्यक्ष संतोष विश्वासे व उपाध्यक्ष अश्विनी थोरात यांनी इतरांना संधी मिळावी म्हणून राजीनामा दिल्याने सहाय्यक निबंध कार्यालय दौंड येथे निवडणूक झाली. यावेळी शितोळे व गायकवाड यांच्या विरोधात एकही अर्ज न आल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी एस. एस. शिंदे यांनी त्यांची बिनविरोध निवड जाहीर केली. दौंडचे आमदार राहुल कुल व खरेदी विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष नारायण जगताप यांनी नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी सतीश थोरात, राजेंद्र शितोळे, संतोष विश्वासे, भाऊसाहेब जगताप, अश्विनी थोरात, रवींद्र पडवळ, रमेश थोरात ,दिलीप शितोळे, दादा विश्वाचे, संदीप शिंदे, बबन खोरकर, संगीता काकडे आदी संचालक उपस्थित होते.
