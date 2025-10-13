तांबेवाडीत २५० कुटुंबांना डिजिटल रेशनकार्ड वाटप
खुटबाव, ता. १३ : खामगाव (ता . दौंड) परिसरातील तांबेवाडी येथे २५० कुटुंबांना डिजिटल रेशनकार्डचे वाटप करण्यात आले. माजी उपसरपंच सुखदेव चोरमले यांच्या संकल्पनेतून यवत मंडलाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने हा उपक्रम राबवण्यात आला.
गावातील ग्रामस्थांच्या वर्षानुवर्षे रेशनकार्ड बाबत अनेक तक्रारी होत्या. यामध्ये रेशनकार्डवर धान्य न मिळणे, विभक्त झालेल्या कुटुंबाचे रेशन कार्ड विभक्त न होणे, दुबार ज झालेले रेशन कार्ड या अडचणींचा समावेश होता. ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार चोरमले यांनी यांनी स्वखर्चातून डिजिटल रेशन कार्ड करण्यासाठी शिबिर घेतले. या शिबिराला उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
यावेळी सुखदेव चोरमले म्हणाले की, ‘‘स्थानिक ग्रामस्थांची वर्षानुवर्षे रेशनकार्डची समस्या होती. यासाठी आमदार राहुल कुल यांच्याकडे पाठपुरावा केला. एक दिवस झालेल्या शिबिरामध्ये ३०० पैकी २५० कुटुंबांना डिजिटल रेशनकार्ड देण्यात आले.’’
ग्रामस्थ शांताबाई पिंगळे म्हणाल्या की, ‘‘गेली पाच वर्षापासून मला रेशन कार्डचे धान्य मिळत नव्हते. यासंदर्भात सुखदेव चोरमले यांच्याकडे पाठपुरावा केला. अवघ्या दोन दिवसांत शिबिर घेण्यात आले. डिजिटल रेशनिंग कार्ड मिळत असल्याचा आनंद आहे.’’
