जीवनावश्यक वस्तूंचे २५०० पूरग्रस्तांना वाटप
खुटबाव, ता. ४ : एक हात मदतीचा या उपक्रमाअंतर्गत करमाळा (जि. सोलापूर) तालुक्यातील चार गावांमध्ये २५०० जीवनावश्यक वस्तूंचे किट पूरग्रस्तांना वाटण्यात आले. आमदार अॅड. राहुल कुल यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा उपक्रम राबविण्यात आला.
वाढदिवसानिमित्त शाल बुके न आणता पूरग्रस्तांसाठी मदत करावी असे आवाहन कुल यांच्या संपर्क कार्यालयातर्फे करण्यात आले होते. या उपक्रमाला पुणे ग्रामीण व दौंड तालुक्यातून भरभरून प्रतिसाद मिळाला. अवघ्या एका दिवसामध्ये २५ टन धान्य व जीवनावश्यक वस्तू जमा झाल्या. जमा झालेल्या वस्तू व धान्याचे २५०० किट तयार करण्यात आले. संबंधित किट करमाळा तालुक्यातील खडकी, बिटरगाव, करंजे व आलजापूर येथील पूरग्रस्तांना वाटण्यात आले. राहू (ता. दौंड) येथून चार टेम्पो भरून जीवनावश्यक कीट रवाना करण्यात आले. यावेळी दौंड तालुक्याच्या माजी आमदार रंजना कुल, भाजप महिला उपाध्यक्षा कांचन कुल, माजी सरपंच दिलीप देशमुख, रामभाऊ कुल, सुखदेव चोरमले आदी उपस्थित होते. आमदार कुल यांच्या वाढदिवसानिमित्त जमा झालेल्या १० हजार वह्या व शैक्षणिक वस्तूंचे किट तयार करून लवकरच पूरग्रस्तांच्या पाल्यांसाठी वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती जनसंपर्क कार्यालयाने दिली.
