पारगाव येथे भीषण अपघात
खुटबाव, ता. २० : पारगाव (ता. दौंड) येथे गुरुवारी (ता. २०) समोरासमोर झालेल्या वाहनांच्या अपघातात एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला आहे.
सकाळी पडलेल्या धुक्यामुळे, तसेच पुढील वाहनाला ओव्हरटेक करताना छोटा हत्ती वाहन चालवणाऱ्या युवकाचा अंदाज चुकला. यामध्ये छोटा हत्ती वाहन व समोरून येणारा दुधाचा टँकर यांची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातामध्ये एकेरीवाडी (ता. दौंड) येथील कमल आबासाहेब टुले (वय ४६) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तसेच, आबासाहेब टुले (वय ५२) व चालक मुलगा देविदास टुले (वय २८, दोघेही रा. एकेरीवाडी, ता. दौंड) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे एकेरीवाडी गावावर शोककळा पसरली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, एकेरीवाडी येथील टुले कुटुंब गेली वर्षभरापासून भाजीपाला विकण्याचा व्यवसाय करते. यासाठी रात्री दोन वाजता उठून हे कुटुंब एकेरीवाडी ते शिरूर असा प्रवास करते. शिरूरमध्ये शेतकऱ्यांचा भाजीपाला खरेदी करून परत दौंड तालुक्यातील आठवडे बाजारामध्ये विकण्याचे काम करते. गुरुवारी पारगाव (ता. दौंड) येथे आठवडे बाजार होता. त्यामुळे टुले कुटुंब रात्री शिरूरला भाजीपाला खरेदी करून सकाळी शिरूर ते पारगाव प्रवास करताना सकाळी सहा वाजता ही घटना घडली.
पारगाव येथील भीमा नदीचा पूल ओलांडून पुढे आल्यानंतर समोरून येणाऱ्या टँकरला टुले यांचे वाहन धडकले. यामध्ये कमल टुले जागीच ठार झाल्या. ग्रामस्थांनी प्रसंगावधान राखत आबासाहेब टुले व देविदास टुले यांना केडगाव येथील रुग्णालयात दाखल केले. शवविच्छेदन केल्यानंतर गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजता कमल टुले यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
