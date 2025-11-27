खुटबाव ते हडपसर पीएमपी सुविधेचा प्रारंभ
खुटबाव, ता. २७ : खुटबाव (ता. दौंड) ते हडपसर पीएमपी बसची सुविधा सुरू करण्यात आली. खुटबाव, नाथाचीवाडी, लडकतवाडी, खामगाव फाटा, पुणे-सोलापूर महामार्गाने ही बस हडपसरला जाणार आहे. यामुळे दौंडचा ग्रामीण भाग पुणे शहराशी नव्याने जोडला जाईल.
या सुविधेचा शुभारंभ बुधवारी (ता. २६) जिल्हा बँकेचे संचालक रमेश थोरात यांच्या हस्ते झाला. तसेच, या पीएमपीचे चालक व वाहक यांचा खुटबाव ग्रामस्थांच्या वतीने सन्मान करण्यात आला. यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य भाऊसाहेब ढमढेरे, उपसरपंच निखिल थोरात, नाना थोरात, शिवाजी थोरात, राजाराम थोरात, दशरथ थोरात, महेंद्र गरुड, नवनाथ थोरात, शरद शेलार, कोंडिबा थोरात, सुभाष देशमुख आदी उपस्थित होते. लडकतवाडी गावचे सरपंच उज्वला वाघमोडे, मंडुबाई लडकत, कैलास बधे, ॲड शांताराम टिळेकर, बाळासाहेब लडकत, सुदाम होले यांनीही पीएमपी सेवेचे स्वागत केले.
जिल्हा बँकेचे संचालक रमेश थोरात यावेळी म्हणाले की, ‘‘खुटबाव परिसर शैक्षणिक संकुल म्हणून पुढे येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानकांची पीएमपी बससेवा सुरू व्हावी अशी मागणी होती. आजपासून ही सुविधा या परिसराला मिळत असल्याचा आनंद आहे.’’
खुटबाव ते हडपसर नवीन मार्गाची माहिती
अंतर - ४५ किलोमीटर
एकूण थांबे - ८७
तिकीट - ८० रुपये
फेऱ्यांची संख्या
खुटबाव ते हडपसर- ०६
हडपसर ते खुटबाव -०६
