दौंड तालुका पर्यटकांना खुणावतोय
उत्तरेला मुळा- मुठा व भीमा नदीचे महाकाय खोरे, त्यालाच समांतर दक्षिणेला पुणे- सोलापूर महामार्ग, मध्यभागी पुणे- सोलापूर रेल्वे मार्ग, या तिन्हींना मधोमध छेदणारा शिरूर- सातारा राष्ट्रीय महामार्ग, या तिघांमध्ये हिरव्यागार शेतीचा शालू पांघरलेला, विपुल निसर्ग संपदा लाभलेला दौंड तालुका आहे. आज पुणे शहर व इतर भागातील पर्यटकांना आकर्षित करू पाहत आहे.
- प्रकाश शेलार, खुटबाव
दौंड तालुक्याच्या पश्चिम भागामध्ये गेल्या १० वर्षांमध्ये पुणेकरांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक कृषी पर्यटन केंद्रे शेतीमध्ये साकारण्यात आली. सध्या सर्वात सुखद असणाऱ्या श्रावण महिन्यामध्ये दररोज हजारो पुणेकर या पर्यटन केंद्रांना भेटी देत आहेत. याशिवाय दौंडमधील महत्त्वाची तीर्थस्थळे, ऐतिहासिक स्थळे व सामाजिक स्थळे पर्यटकांना खुणावत आहेत. राज्यातील मोरगाव, सिद्धटेक, रांजणगाव गणपती व थेऊर या अष्टविनायकांपैकी असणाऱ्या ४ गणपती देवस्थानचा अष्टविनायक मार्ग दौंड तालुक्यातून जातो. त्यामुळे दळणवळण सुविधा वाढल्या आहेत.
कसे पोहोचाल
- स्वारगेटपासून दर १० मिनिटाला दौंड तालुक्यातून जाणाऱ्या पुणे सोलापूर महामार्गावर
एस.टी असते.
- हडपसर ते वरवंड, तसेच पुणे स्टेशन ते पारगाव पीएमपीएल सुविधा.
- दररोज पुणे स्टेशनवरून दौंडकडे ये- जा करणाऱ्या डेमू व पॅसेंजर रेल्वे गाड्या
राहण्याची व जेवणाची सुविधा
पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर व शिरूर सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर मुक्कामासाठी ५०पेक्षा जास्त लॉज आहेत. तसेच, तालुक्यातील काही धार्मिक ठिकाणी भक्त निवास बांधण्यात आले. जेवणासाठी यवत, चौफुला, पाटस, केडगाव परिसरामध्ये प्रसिद्ध शाकाहारी व मांसाहारी हॉटेल आहेत. दौंडच्या पूर्व भागातील काही हॉटेलमध्ये उजनी धरणातील मासे खाण्यासाठी मिळतात. चौफुला परिसरातील हॉटेलमध्ये मटण रान, बिर्याणी खवय्यासाठी प्रसिद्ध आहे.
तालुक्यातील प्रमुख तीर्थस्थळे
- बोरमलनाथ मंदिर चौफुला
- फिरंगाई देवी कुरकुंभ
- विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर दौंड
- नारायण महाराज बेट देऊळगाव गाडा
- प्रति पंढरपूर डाळिंब बन
- प्रति जेजुरी देलवडी
- मुळा मुठा व भीमा नदीचा संगम असणारे तीर्थक्षेत्र संगम
- कुसेगाव येथील भानोबा मंदिर
- स्वामी चिंचोली येथील पेशवेकालीन राम मंदिर
तालुक्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळे
- ब्रिटिशकालीन माटोबा तलाव नाथाची वाडी
- पेशवेकालीन मस्तानी तलाव व मस्तानी बारव पाटस
- ब्रिटिश कालीन व्हिक्टोरिया तलाव वरवंड
- दौंड येथील ब्रिटिश कालीन रेल्वे जंक्शन, रेल्वे पूल व चर्च
तालुक्यातील प्रमुख ऐतिहासिक स्थळे
- मलठण येथील दादोजी कोंडदेव यांच्या पूर्वजांचा वाडा
- राजेगाव येथील जीवा महाले यांचा वाडा.
- देऊळगाव राजे येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांची घरे व शेती.
- केडगाव येथील रमाबाई मुक्ती मिशन
सीमेवरील पर्यटन व धार्मिक स्थळे
या शिवाय दौंडच्या सीमेवरील पुरंदर तालुक्यातील भुलेश्वर देवस्थान व कर्जत तालुक्यातील अष्टविनायकांपैकी एक सिद्धटेक देवस्थान संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे. तसेच, पेडगाव येथील धर्मवीर गड
प्रसिद्ध आहे. दौंडच्या पूर्वेला उजनी बॅकवॉटरचे पाणी असते.
फळबागा, फुलबागांसाठी प्रसिद्ध
दौंड तालुक्यामध्ये राहू बेटातील डाळिंब शेती, यवत वाखारी परिसरातील फुल शेती, खोर येथील अंजिराच्या फळबागा, एकेरीवाडी येथील तरकारी शेती, कानगाव, वरवंड, पारगाव पट्ट्यातील कांदा शेती, दौंडच्या पूर्व भागातील कापूस शेती तालुक्याबाहेरील शेतकऱ्यांना अभ्यास शेती करण्यासाठी महत्त्वाची आहे.
